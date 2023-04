W.Brytania: Media: wizyta Zełenskiego rzuca światło na rosnącą międzynarodową rolę Polski

Brytyjskie media relacjonując środową wizytę prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w Warszawie, podkreślają, że Polska od początku wojny stale zabiega o pomoc dla tego kraju i sama obiecała podczas wizyty przekazanie kolejnych samolotów MiG-29. "The Independent" wskazuje, że wizyta uwypukliła "rosnącą międzynarodową rolę, jaką Polska odgrywa w nowym porządku bezpieczeństwa".

Stacja BBC News zauważyła, że jest to pierwsza oficjalna wizyta Zełenskiego w Polsce od czasu inwazji Rosji na Ukrainę w zeszłym roku. "Polska jest kluczowym sojusznikiem wspierającym Ukrainę i zwykle przoduje w zabiegach o dostawy broni dla swojego sąsiada. Jako pierwsza zadeklarowała przekazanie Ukrainie czołgów Leopard 2, a w środę obiecała więcej sowieckich myśliwców MiG-29" - pisze na swoim portalu BBC News.

Dziennik "Financial Times", również informując o zamiarze przekazania kolejnych MiG-ów 29, zwraca uwagę, że podróż do Warszawy jest pierwszą od początku rosyjskiej inwazji, w którą ukraiński prezydent udał się razem ze swoją żoną Ołeną, a także pierwszą, która została zapowiedziana z wyprzedzeniem.

"Polska odegrała kluczową rolę w zapewnieniu Ukrainie wsparcia wojskowego w trakcie inwazji Rosji, a Ukraina ma nadzieję na zwiększenie swoich sił na wschodzie i południu kraju, aby wzmocnić swoją kontrofensywę" - pisze z kolei "The Times". Dodaje, że Polska zajmuje piąte miejsce na świecie pod względem wartości pomocy przekazanej Ukrainie w stosunku do PKB - wynosi ona 0,64 proc.

"The Independent" podkreśla, że wizyta Zełenskiego - jedna z nielicznych poza Ukrainę od czasu rosyjskiej napaści - jest gestem wdzięczności za wsparcie w wojnie. "Ukraiński prezydent i jego żona zostali powitani w kraju sąsiada z honorami wojskowymi na początku wizyty państwowej. To rzuca światło na rosnącą międzynarodową rolę, jaką Polska odgrywa w nowym porządku bezpieczeństwa wyłaniającym się po inwazji Rosji" - komentuje gazeta. Podobnie jak "Financial Times", także zwraca uwagę, że jest to pierwsza podróż Zełenskiego od początku wojny, która została ogłoszona z wyprzedzeniem.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński