W. Brytania: Media: wnuczka królowej pracowała w centrum ogrodniczym za minimalną stawkę

Lady Louise Windsor, 18-letnia wnuczka brytyjskiej królowej Elżbiety II, po egzaminach maturalnych w czerwcu podjęła pracę wakacyjną w jednym z centrów ogrodniczych, gdzie zarabiała minimalną stawkę godzinową - ujawnił w piątek dziennik "The Sun".

Jak podaje gazeta, Louise, która jest córką najmłodszego syna królowej, księcia Edwarda i jego żony Zofii, pomagała przy kasach, witała klientów, przycinała rośliny i sadziła je w doniczkach.

"The Sun" pisze, że ponieważ nie miała wcześniejszego doświadczenia zawodowego, jest mało prawdopodobne, by zarabiała więcej niż stawka minimalna dla osób w wieku 18-20 lat, która wynosi obecnie 6,83 funta za godzinę. Przypomina też, że Louise jest 16. w kolejce do brytyjskiego tronu, a jej rodzice mieszkają w wartej 30 mln funtów rezydencji w Bagshot Park w hrabstwie Surrey.

"Wiedziałem, że jest kryzys kosztów utrzymania, ale nie sądziłem, że kiedykolwiek zobaczę wnuczkę królowej pracującą w centrum ogrodniczym" - powiedział "The Sun" jeden z klientów. "Nie mogłem uwierzyć, że to lady Louise; musiałem przyjrzeć się dwa razy. Jest naprawdę skromną i miłą młodą kobietą, która jest uprzejma i dbająca o klientów. Wyglądało, że lubi tę pracę. Nigdy byś nie przypuszczał, że wnuczka królowej przyjmie pracę za kasą" - mówi inny z rozmówców gazety.

"The Sun" podaje, że lady Louise pracowała w centrum ogrodniczym, którego lokalizacji nie ujawniono, przez kilka tygodni, do czasu otrzymania w czwartek wyników egzaminów maturalnych. Ponieważ dostała się na University of St Andrews w Szkocji, nie należy się spodziewać, by powróciła do tej pracy, gdyż będzie teraz zajęta przeprowadzką.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński

