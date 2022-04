W. Brytania: Media: wojna zwiększa poparcie dla pierwszej od 35 lat nowej kopalni węgla

Rosyjska napaść na Ukrainę sprawiła, że brytyjski rząd jest gotowy poprzeć plan budowy pierwszej od 35 lat nowej głębinowej kopalni węgla - podał dziennik "The Daily Telegraph", powołując się na źródła w rządzącej Partii Konserwatywnej.

Sprawa budowy kopalni Woodhouse Colliery ciągnie się od kilku lat. Trzy lata temu radni z hrabstwa Cumbria wydali zgodę na nią. Rząd początkowo ogłosił, że nie będzie wnosił sprzeciwu, ale ponieważ projekt budzi kontrowersje, w marcu zeszłego roku rozpoczął konsultacje publiczne. Ostateczna decyzja należy jednak do rządu, a dokładniej do ministra ds. wyrównywania szans, budownictwa i społeczności lokalnych Michaela Gove'a.

Ma on czas na podjęcie decyzji do 7 lipca, ale jak podaje "The Daily Telegraph", może ona zapaść znacznie wcześniej, już w połowie maja. "Nie wiem tego na pewno, ale odnoszę wrażenie, że on (Gove) to zatwierdzi" - mówi jedno z cytowanych źródeł. Z kolei źródła rządowe ujawniają, że rosyjska napaść na Ukrainę przekonała członków rządu do poparcia planów budowy kopalni.

W Woodhouse Colliery ma być wydobywany węgiel koksowy, który jest używany do produkcji stali. Miałby on trafiać do okolicznych hut i zakładów chemicznych, co według stojącej za tym projektem firmy West Cumbria Mining (WCM) pozwoliłoby na zmniejszenie importu, a w efekcie byłoby mniej szkodliwe dla środowiska. Przed inwazją z Rosji pochodziło 40 proc. używanego w Wielkiej Brytanii węgla koksowego, choć jako że wykorzystanie węgla zostało ograniczone w ciągu ostatnich 20 lat o 88 proc., import rosyjskiego surowca był niewielki. Od tego czasu najwięksi użytkownicy węgla koksowego Tata Steel i British Steel zrezygnowali z importu z Rosji zastępując go węglem z Walii, USA i Kanady.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński