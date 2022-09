W. Brytania: Mieszkańcy Szkocji oddają hołd leżącej w trumnie Elżbiecie II

Późnym popołudniem w poniedziałek pierwsi czekający w kolejce weszli do katedry św. Idziego w Edynburgu, aby przejść obok trumny z ciałem brytyjskiej królowej Elżbiety II i oddać jej hołd. Pierwsze osoby ustawiły się w kolejce przed godz. 7 rano.

Przykryta używaną w Szkocji wersją królewskiego sztandaru trumna została odprowadzona po południu z Pałacu Holyroodhouse do katedry w uroczystym kondukcie, na czele którego szli król Karol III oraz trójka pozostałych dzieci monarchini, księżniczka Anna, książę Andrzej i książę Edward. W katedrze na trumnie umieszczono pochodzącą z 1540 r. koronę Szkocji.

Około dwie godziny po zakończeniu nabożeństwa poświęconego pamięci królowej, które się tam odbyło - nieco później niż pierwotnie zapowiadano - do katedry weszli pierwsi ludzie czekający w kolejce, aby oddać hołd zmarłej monarchini.

Jak podała stacja Sky News, jako pierwszy ustawił się w kolejce - już o godz. 6.45 - 62-letni były żołnierz George Higgins, co oznacza, że czekał on na wejście ponad 11 godzin. Teraz jednak w kolejce stoją tysiące ludzi.

Trumna z ciałem królowej pozostanie w katedrze do godz. 15 miejscowego czasu we wtorek, czyli nieco krócej niż pierwotnie zapowiadano, po czym zostanie przetransportowana na lotnisko w Edynburgu, stamtąd samolotem do bazy RAF Northolt w zachodnim Londynie, a później do Pałacu Buckingham.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński