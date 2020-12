W. Brytania: Mimo epidemii świąteczna sprzedaż choinek wyższa niż zwykle

Spowodowane epidemią koronawirusa restrykcje świątecznie nie tylko nie zmniejszyły w Wielkiej Brytanii popytu na choinki, ale wygląda, że ich sprzedaż w tym roku będzie rekordowa - podała we wtorek stacja BBC.

Według brytyjskiego stowarzyszenia producentów choinek BCTGA, sprzedaż drzewek jest obecnie o 24 proc. wyższa niż zazwyczaj o tej porze roku, a niektórzy z jego członków mówią, że mają w tym roku obroty wyższe niż kiedykolwiek. W Wielkiej Brytanii sprzedawanych jest zazwyczaj ok. 8 milionów choinek, ale BCTGA spodziewa się, że grudniu ta liczba sięgnie 10 milionów.

"W tym roku wszyscy są bardziej niż kiedykolwiek zdeterminowani, by mieć fantastyczne Boże Narodzenie. Ludzie kupują drzewka wcześniej i są skłonni wykosztować się na nie. Wielu klientów mówi, że to pierwszy raz, kiedy mają prawdziwą choinkę" - opowiada stacji BBC Pete Hyde, właściciel plantacji Trinity Street Christmas Trees w hrabstwie Dorset na południu Anglii.

Jak dodaje, jeszcze kilka tygodni temu obawiał się, że klienci będą kupować choinki w supermarketach lub sklepach ogrodniczych, bo te mogły być w czasie lockdownu otwarte, podczas gdy indywidualni sprzedawcy, jak on sam, początkowo nie mogli handlować. Ale po apelu ze strony hodowców rząd zmienił zdanie i od tego czasu sprzedaż idzie świetnie.

Heather Parry z BCTGA wskazuje, że jest kilka powodów zwiększonego popytu na choinki - nie tylko to, że wskutek restrykcji epidemicznych święta w tym roku będą ograniczone, więc ludzie tym bardziej chcą choinki, by dawała namiastkę normalności. Ale też zupełnie racjonalne - ponieważ większość sklepów w trakcie lockdownu była zamknięta, ludzie najpierw kupują choinki, zostawiając czas po wznowieniu handlu na kupowanie prezentów. Więcej choinek potrzeba także dlatego, że mniej osób wyjedzie na święta za granicę oraz wskutek ograniczenia spotkań rodzinnych do trzech gospodarstw domowych, przez co będą one nie tak liczne jak zwykle, ale będzie ich więcej.

W Wielkiej Brytanii na okres Bożego Narodzenia restrykcje epidemiczne zostaną nieco poluzowane. Od 23 do 27 grudnia maksymalnie trzy gospodarstwa domowe będą mogły stworzyć "bańkę", w ramach której będą mogły razem spędzać czas w domu, uczestniczyć w nabożeństwach bądź spędzać czas na otwartym powietrzu.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński