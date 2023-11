W. Brytania: Mimo kolejnych kontrowersji szefowa MSW Braverman wciąż pozostaje na stanowisku

Rishi Sunak wciąż ma pełne zaufanie do minister spraw wewnętrznych Suelli Braverman - zapewnił w czwartek rzecznik brytyjskiego premiera po kolejnej wywołanej przez nią kontrowersji. Wywołanej zapewne nieprzypadkowo, bo Braverman coraz bardziej otwarcie gra o przywództwo w Partii Konserwatywnej.

Tym razem sprawa dotyczy artykułu Braverman w czwartkowym wydaniu dziennika "The Times" na temat manifestacji solidarności z Palestyńczykami. Szefowa MSW nie dość, że po raz kolejny nazwała je "marszami nienawiści", to jeszcze napisała, że część z organizatorów ma związku z grupami terrorystycznymi, w tym Hamasem, oraz zarzuciła policji brak bezstronności i łagodniejsze traktowanie lewicowych demonstrantów niż prawicowych.

To kolejna z długiej listy kontrowersji wywołanych przez Braverman od czasu, gdy we wrześniu zeszłego roku objęła stanowisko ministra spraw wewnętrznych. Zaledwie w minioną niedzielę zapowiadając walkę z namiotami rozstawianymi przez bezdomnych na ulicach miast, powiedziała, że w przypadku wielu z bezdomnych, zwłaszcza pochodzących z zagranicy, mieszkanie w namiocie jest obranym stylem życia.

Najczęściej tematem kontrowersji jest imigracja. Już kilka dni po tym, jak Sunak powierzył jej stanowisko, Braverman - która sama ma imigranckie korzenie - powiedziała, że imigranci dokonują "inwazji" na Wielką Brytanię. Później mówiła, że jej "marzeniem" i "obsesją" jest zobaczyć wreszcie pierwszy samolot deportujący nielegalnych imigrantów do Rwandy, a na początku października - o "huraganie" migracji do Wielkiej Brytanii.

Jako niebezpieczna została odebrana jej wypowiedź, że członkami grup, które na masową skalę molestowały seksualnie dziewczynki w kilku brytyjskich miastach, były niemal wyłącznie osoby pakistańskiego pochodzenia. Braverman często też krytykuje policję za zaangażowanie ideologiczne, np. klękanie w ramach poparcia dla ruchu Black Lives Matter czy udział w paradach LGBT.

Od niektórych z tych wypowiedzi dystansowali się nawet politycy Partii Konserwatywnej, czasem dodając, że powinna więcej uwagi poświęcać kierowaniu swoim resortem, niż myśleć o przywództwie partyjnym. W powszechnej opinii w tych kontrowersyjnych wypowiedziach Braverman nie ma żadnego przypadku, lecz jest to przygotowywanie pola do wyścigu o schedę po Sunaku po przyszłorocznych wyborach do Izby Gmin.

Nic obecnie nie wskazuje, by konserwatyści mogli po nich utrzymać władzę, a po porażce jest niemal pewne, że Sunak będzie musiał ustąpić z funkcji lidera partii. Braverman już po ustąpieniu Borisa Johnsona ubiegała się o tę rolę, ale choć nie weszła do decydujących rund, start dał jej sporo rozpoznawalności i w konsekwencji ważny resort. Ale Braverman nie skrywa, że ma ochotę objąć przywództwo w partii.

I będzie miała na to spore szanse, bo o ile posłowie Partii Konserwatywnej są czasem skonsternowani jej wypowiedziami, to dla szeregowych członków - którzy światopoglądowo są znacznie bardziej na prawo niż klub poselski - są one dokładnie tym, co chcą usłyszeć. A to szeregowi członkowie partii, według obecnego regulaminu, wybierają w ostatnim głosowaniu nowego lidera.

W mediach pojawiają się nawet sugestie, że Braverman specjalnie wzbudza kontrowersje po to, żeby została wyrzucona z rządu przez Sunaka, co dałoby jej możliwość jeszcze bardziej otwartego atakowania przywództwa własnej partii. Ale premier jak na razie wydaje się być zdania, że Braverman w rządzie jest dla niego mniej niebezpieczna niż Braverman poza rządem.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński