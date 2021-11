W. Brytania: Mimo końca programów wsparcia miejsc pracy bezrobocie nadal spada

Wygaszenie wraz z końcem września programów wsparcia miejsc pracy nie spowodowało wzrostu bezrobocia w Wielkiej Brytanii, a liczba osób zatrudnionych się zwiększyła - wynika z opublikowanych we wtorek danych brytyjskiego urzędu statystycznego ONS.

W okresie od lipca do września włącznie stopa bezrobocia wyniosła 4,3 proc., co oznacza spadek o 0,2 punktu proc. w porównaniu z okresem czerwiec-sierpień. To większy spadek niż spodziewali się analitycy.

Ponownie wzrosła liczba osób zatrudnionych na etatach - w październiku przybyło ich 160 tys. w porównaniu z wrześniem i łącznie było ich 29,3 mln. To kolejny miesiąc, w którym liczba zatrudnionych jest najwyższa w historii.

Ale najwyższa w historii jest też liczba nieobsadzonych miejsc pracy - pomiędzy sierpniem a październikiem było ich 1,172 mln, czyli już o 388 tys. więcej niż przed początkiem pandemii koronawirusa.

Wraz z końcem września wygaszony został program subsydiowania przez rząd miejsc pracy, które odczuły skutki pandemii. Od jej wybuchu brytyjski rząd wypłacał 80 proc. pensji - do wysokości 2500 funtów miesięcznie - tym pracownikom, którzy zostali wysłani na przymusowe urlopy, gdyż ich pracodawcy w czasie pandemii nie mogli prowadzić normalnej działalności.

Jak podało ministerstwo finansów, w momencie gdy program się kończył, wciąż korzystało z niego 1,14 mln osób. ONS zastrzega, że efekt wygaszenia programu może być widoczny w statystykach w następnych kilku miesiącach, ale podkreśla, że przybywająca liczba osób zatrudnionych oraz wakatów sugeruje, iż nie należy się spodziewać znaczącego wzrostu bezrobocia.

Po wybuchu pandemii obawiano się, że stopa bezrobocia przekroczy 10 proc., tymczasem w szczytowym momencie było to 5,2 proc.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński