W. Brytania: Mimo koronawirusa, królowa będzie kontynuować pobyt na zamku Balmoral

Brytyjska królowa Elżbieta II będzie kontynuowała swoje wakacje na zamku Balmoral w Szkocji, mimo że u jednego z członków personelu testy wykazały obecność koronawirusa - podaly we wtorek brytyjskie media.

Informację o wykryciu koronawirusa u jednego z członków personelu jako pierwszy podał dziennik "The Sun". Gazeta ujawniła, że już w sobotę, po przeprowadzeniu testu typu PCR, został on odesłany do domu.

Według źródeł gazety, królowa - która jest zaszczepiona przeciw Covid-19, zdecydowała się pozostać w Balmoral, gdzie co roku spędza lato. Ma to jej pomóc odzyskać spokój psychiczny po śmierci jej męża, księcia Filipa w kwietniu oraz problemach związanych z medialnymi występami jej wnuka, księcia Harry'ego i jego amerykańskiej żony, księżnej Meghan.

"Ponieważ Jej Wysokość ma 95 lat, to mimo że przyjęła oba zastrzyki, czuje, że nadal musi być ostrożna, ale jest zdeterminowana, by żyć normalnie. Nie chce przesadzić z reakcją" - mówi cytowane przez "The Sun" źródło.

Tym niemniej wprowadzone zostały pewne procedury ostrożnościowe - personel, który już wcześniej był codziennie testowany na obecność koronawirusa, musi z powrotem nosić maseczki i zachowywać dystans.

Elżbiecie II towarzyszą w Balmoral jej średni syn, książę Andrzej wraz z byłą żoną Sarą, ich starsza córka, księżna Beatrycze z mężem, oraz najmłodszy syn królowej książę Edward z żoną Zofią. Jak się oczekuje, jeszcze w tym miesiącu mają do nich dołączyć wnuk królowej, książę William z żoną Kate oraz dziećmi, a także wnuczka Zara Tindall wraz z mężem.

Monarchini przybyła do Balmoral w drugiej połowie lipca i według planów pozostanie tam do początku października.