W. Brytania: Miniparada wojskowa na zamku w Windsorze z okazji urodzin królowej

Na dziedzińcu zamku w Windsorze zamiast na ulicach Londynu, w bardzo ograniczonej formie i z zachowaniem zasad dystansu społecznego celebrowano w sobotę oficjalne urodziny brytyjskiej królowej Elżbiety II.

Elżbieta II urodziła się w kwietniu 1926 r., ale tak jak w przypadku jej poprzedników oficjalne obchody urodzin - z powodu lepszej pogody - odbywają się w drugą sobotę czerwca. Ich głównym punktem jest Trooping the Colour - uroczysta parada wojskowa w centrum Londynu i przegląd wojska. W paradzie zwykle bierze udział ok. 1400 żołnierzy, 200 koni i 400 muzyków, a śledzą ją tysiące widzów.

Z powodu epidemii koronawirusa tegoroczne uroczystości zostały odwołane już pod koniec marca. Pałac Buckingham aż do końca nie ujawniał, czy i w jakiej formie odbędą się uroczystości.

Ostatecznie niewielka ceremonia odbyła się na zamku w Windsorze, do którego królowa wraz z mężem, księciem Filipem, przeniosła się na czas epidemii. Niewielka grupa Walijskich Gwardzistów przedefilowała - zachowując zgodnie z rządowymi wytycznymi dwumetrowy dystans między sobą - przez dziedziniec zamkowy, zaś orkiestra wojskowa odegrała marsze wojskowe.

Ceremonię oglądała sama królowa - na dziedzińcu zamkowym nie było żadnego innego członka rodziny królewskiej, nawet księcia Filipa. Zwykle obchody urodzin Elżbiety II są okazją do spotkania całej rodziny królewskiej, która z balkonu Pałacu Buckingham obserwuje przelot samolotów zespołu akrobacyjnego Royal Air Force.

To pierwszy raz od początku obowiązywania ograniczeń wprowadzonych w celu zatrzymania epidemii, gdy królowa na żywo pokazała się publicznie. Wprawdzie w tym okresie dwa razy wygłosiła specjalne orędzia telewizyjne do narodu, ale były one nagrane wcześniej.

Oficjalne urodziny monarchy odbyły się na zamku w Windsorze, a w nie w Londynie, po raz pierwszy od 1895 r., gdy panowała jeszcze królowa Wiktoria, zaś poprzedni przypadek, gdy odwołano Trooping the Colour, miał miejsce w 1955 r., trzy lata po objęciu tronu przez Elżbietę II - wówczas powodem był ogólnokrajowy strajk kolejarzy.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński