W. Brytania: Minister finansów: PKB spadnie w tym roku o 11,3 proc.

Brytyjski PKB skurczy się w tym roku o 11,3 proc., co będzie największym spadkiem od ponad 300 lat, a do poziomu sprzed wybuchu pandemii wróci dopiero w czwartym kwartale 2022 r. - zapowiedział w środę minister finansów Rishi Sunak.

Według przedstawionych przez niego prognoz, liczba bezrobotnych, która obecnie wynosi 1,62 mln, wzrośnie do drugiego kwartału przyszłego roku do 2,6 mln, co oznaczać będzie, że stopa bezrobocia osiągnie 7,5 proc.

Sunak powiedział też, że kwota zaciągniętych przez rząd pożyczek w bieżącym roku finansowym, czyli do końca marca 2021 r., wyniesie 394 miliardy funtów, co będzie stanowiło 19 proc. PKB i będzie najwyższą w czasach pokoju kwotą w stosunku do PKB.

Sunak przedstawił w środę w Izbie Gmin ramowy program wydatków na rok finansowy 2021-22, który z powodu niepewności związanej z pandemią na razie zastąpi pełny budżet na przyszły rok finansowy.