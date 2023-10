W. Brytania: Minister Gliński zaprezentował odzyskany świecznik naścienny (aktualizacja)

Minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński zaprezentował w czwartek w ambasadzie RP w Londynie utraconą w czasie II wojny światowej i odzyskaną teraz XVIII-wieczną aplikę (świecznik naścienny) z Łazienek Królewskich w Warszawie.

Pochodząca z okresu panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego aplika - świecznik naścienny z głową meduzy - zostanie przekazana wkrótce do Łazienek. W Pałacu na Wodzie było osiem takich aplik. Zostały one wywiezione do Niemiec w 1944 r. Ta, którą przekazano w czwartek w Londynie, jest drugą odnalezioną.

Minister Gliński podkreślił, że w czasie II wojny światowej Polska utraciła ponad pół miliona dzieł sztuki, co stanowi największe straty w sferze kultury ze wszystkich krajów europejskich.

"W ostatnich latach bardzo zintensyfikowaliśmy nasze działania restytucyjne. Zintensyfikowanie poszukiwań i informowanie o tym w mediach bardzo pozytywnie wpływa na wzrost świadomości, zarówno w społeczeństwie polskim, jak i poza granicami, dotyczącej tego, jak wielkie straty Polska poniosła. W ostatnich ośmiu latach prawie 700 obiektów wróciło do Polski, ale mamy bardzo groźnego przeciwnika, jakim jest ludzka chciwość" - powiedział minister Gliński.

Wyjaśnił, że często przeszkodą w odzyskiwaniu dzieł sztuki są przepisy prawne w krajach, do których one trafiły. Tak jest np. w Niemczech, gdzie po 30 latach posiadacz skradzionego dzieła, o ile nabył je w dobrej wierze, może je zatrzymać. "W tej chwili prowadzimy około 150 procesów restytucyjnych" - poinformował minister.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński