W. Brytania: Minister: musimy otrzymać wszystkie szczepionki, które zamówiliśmy

Wielka Brytania musi otrzymać wszystkie szczepionki przeciw Covid-19, które zamówiła i za które zapłaciła - powiedział w czwartek minister Michael Gove, odnosząc się do sugestii UE, by AstraZeneca przekierowała do Wspólnoty część dostaw przeznaczonych dla W. Brytanii.

Firma AstraZeneca z siedzibą w Cambridge, która wraz z naukowcami z Uniwersytetu Oksfordzkiego opracowała jedną ze szczepionek przeciw Covid-19, poinformowała Unię Europejską, że ze względu na problemy produkcyjne w jednym z jej zakładów w Europie dostawy szczepionek w pierwszym kwartale br. będą mniejsze niż uzgodniono. W odpowiedzi UE, która jeszcze nie dopuściła tej szczepionki do użytku, zażądała wyjaśnień, w jaki sposób firma zamierza wypełnić zobowiązania, i zasugerowała, by koncern zrobił to, zmniejszając dostawy dla Wielkiej Brytanii.

"Musimy się upewnić, że szczepionki, które zostały zakupione i opłacone dla osób w Wielkiej Brytanii, są dostarczane" - powiedział Gove w radiu LBC. "Naszym priorytetem musi być upewnienie się, że ludzie w naszym kraju, którzy są narażeni i zostali wskazani do szczepienia, otrzymają zastrzyk" - dodał.

Z kolei w rozmowie z BBC zapewnił, że nie będzie żadnych przerw w dostawach szczepionek. Podkreślił, że pierwszą i najważniejszą rzeczą jest, by harmonogram dostaw był przestrzegany. "Ale po drugie jestem pewien, że wszyscy chcemy zrobić wszystko, co możliwe, aby upewnić się, że jak najwięcej ludzi w krajach, które są naszymi przyjaciółmi i sąsiadami, zostało zaszczepionych i myślę, że (będzie) najlepiej, jeśli osiągniemy to poprzez dialog i współpracę oraz przyjaźń" - powiedział.

Pytany, czy brytyjski rząd pozwoli na zwiększenie dostaw do UE kosztem Wielkiej Brytanii, Gove odparł: "Nie, najważniejsze jest to, że musimy się upewnić, że uzgodniony harmonogram, na którym opiera się nasz program szczepień i który został zaplanowany, będzie kontynuowany".

Z Londynu Bartłomiej Niedziński