W. Brytania: Minister: Naprawa finansów publicznych nie nastąpi od razu

Brytyjski minister finansów Rishi Sunak powiedział w niedzielę, że naprawy finansów publicznych po epidemii koronawirusa nie da się dokonać z dnia na dzień. Zarazem podkreślił, że nie zamierza unikać stawienia czoła tej kwestii.

W środę Sunak przedstawi projekt budżetu na nowy rok finansowy, który w Wielkiej Brytanii zaczyna się 1 kwietnia. Od kilku dni prasa spekuluje, że w celu odzyskania części pieniędzy wydanych na ratowanie gospodarki po wybuchu epidemii resort może podnieść podatki od przedsiębiorstw, a także że takiemu krokowi sprzeciwi się część posłów rządzącej Partii Konserwatywnej.

Sunak w rozmowach z BBC oraz Sky News nie chciał dyskutować o konkretnych rozwiązaniach przed ich ogłoszeniem, powiedział jednak, że chce być szczery z ludźmi, co do skali problemu z długiem publicznym. "Myślę, że biorąc pod uwagę moc wstrząsu, jakiego doświadczyliśmy, nie jest to problem, który będziemy w stanie naprawić z dnia na dzień" - powiedział. "Chcę działać, a nie ignorować problem. Chcę być szczery z ludźmi i zająć się tym problemem" - dodał.

Zapytany przez Sky News o to, czy planuje podnieść podatki teraz, a następnie obniżyć je w roku wyborczym, czyli w roku 2024, odpowiedział: "Chciałbym być w stanie utrzymać niskie podatki dla ludzi w ogóle, jestem konserwatystą i wierzę w to. Ale chcę zrealizować nasze obietnice, które złożyliśmy Brytyjczykom, że będziemy odpowiedzialnie gospodarować ich pieniędzmi, że będziemy dbać o finanse kraju i będziemy świadczyć solidne usługi publiczne".

Z powodu działań podjętych na pomoc gospodarce w przezwyciężeniu efektów pandemii dług publiczny Wielkiej Brytanii zwiększył się w ciągu niespełna roku z 80,7 proc. do 97,6 proc. PKB.

Sunak zasugerował także, że możliwe jest przedłużenie programu wypłacania przez rząd pensji tym pracownikom, którzy z powodu tego, iż ich pracodawcy wpadli w kłopoty wskutek epidemii, zostali wysłani na bezpłatne urlopy. Program już kilka razy był przedłużany - ostatnio do kwietnia.

"Powiedziałem na początku tego kryzysu, że zrobię wszystko, co trzeba, by chronić ludzi, rodziny i biznes w czasie trwania tego kryzysu i całkowicie podtrzymuję do zobowiązanie" - oświadczył Sunak zapytany o tę kwestię.

Z powodu pandemii brytyjski PKB spadł w zeszłym roku o rekordowe 9,9 proc.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński