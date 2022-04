W. Brytania: Minister obrony: atak w Kramatorsku to kolejna zbrodnia wojenna Rosji

Atak na dworzec kolejowy w Kramatorsku jest kolejną rosyjską zbrodnią wojenną - oświadczył w piątek brytyjski minister obrony Ben Wallace. Dodał, że prezydent Władimir Putin coraz bardziej izoluje Rosję i jej jedynymi przyjaciółmi są dziś Korea Północna, Białoruś i Wenezuela.

"Uderzenie w infrastrukturę cywilną jest zbrodnią wojenną. To były precyzyjne pociski wycelowane w ludzi próbujących szukać humanitarnego schronienia. Nie jest to pierwszy raz - w rzeczywistości jest to niestety powtórzenie wielu sytuacji, w których państwo rosyjskie, prezydent Putin i jego generałowie, starają się objąć wojną cywilów, obszary cywilne i infrastrukturę cywilną" - powiedział Wallace. Podkreślił, że poszlaki wskazują na cały szereg zbrodni wojennych popełnionych przez Rosję na Ukrainie.

Powiedział też, że Putin "nie dba o swój własny naród", co prowadzi do "złych rezultatów". Ocenił, że poprzez swoje obecne działania Putin buduje wokół siebie klatkę, i wskazał na kurczącą się grupę państw popierających Rosję. "Gdzie są teraz jego przyjaciele? Jeśli jego przyjaciółmi są Białoruś, Korea Północna i Wenezuela, to nie jest to przyjęcie, w którym chciałbym uczestniczyć. To nie jest grupa przyjaciół, którą warto mieć" - mówił brytyjski minister obrony.

Według wstępnych danych w piątkowym rosyjskim ataku rakietowym na dworzec kolejowy w Kramatorsku na wschodzie Ukrainy zginęło co najmniej 39 osób, a 87 zostało rannych.