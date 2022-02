W. Brytania: Minister obrony: nie mamy dowodów na wycofywanie wojsk przez Rosję

Wielka Brytania do tej pory nie widziała żadnych dowodów na to, że Rosja wycofuje wojska rozmieszczone w pobliżu granicy z Ukrainą - powiedział w środę minister obrony Ben Wallace.

Rosyjskie ministerstwo obrony poinformowało we wtorek, że niektóre zaplanowane ćwiczenia wojskowe zostały zakończone i pewna liczba żołnierzy zmierza z powrotem do swoich baz.

"Nie widzieliśmy obecnie żadnych dowodów tego wycofanie" - powiedział Wallace w Times Radio. Z kolei w rozmowie ze Sky News mówił, iż działania Rosji należy oceniać nie na podstawie jej słów, lecz czynów i zwrócił uwagę, że gdyby celem władz w Moskwie były tylko ćwiczenia, żołnierze nie zakładaliby banków krwi i szpitali polowych oraz nie przenosili broni strategicznej.

"To całkiem jasne, że ich zamiarem w stosunku do Ukrainy jest zmiana jej zachowania i faktycznie też zmiana stosunku NATO do Ukrainy, i robią to, grożąc inwazją" - mówił. Jak dodał, dane wywiadu pokazują, że Rosjanie mają 60 proc. wszystkich sił lądowych na granicy z Ukrainą i znaczną część floty na morzu. "Z ukraińskiego punktu widzenia, są oni otoczeni przez bardzo dużą liczbę wojsk w gotowości. Myślę, że to trwa, że (Rosjanie) nie zdjęli nogi z gazu" - ocenił Wallace, który w środę weźmie udział w Brukseli w spotkaniu ministrów obrony państw NATO.