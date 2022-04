Wielka Brytania: Rosja straciła ok. 15 tys. żołnierzy i ponad 2000 pojazdów

Rosja w czasie wojny z Ukrainą straciła do tej pory ok. 15 tys. żołnierzy oraz ponad 2000 pojazdów wojskowych - poinformował w poniedziałek brytyjski minister obrony Ben Wallace. Potwierdził też przekazanie Ukrainie pojazdów opancerzonych Stormer.

"Ofensywa, która miała trwać maksymalnie tydzień, trwa już tygodnie" - mówił Wallace w Izbie Gmin.

Jak przekazał, według brytyjskich ocen, Rosja straciła w wojnie ok. 15 tys. żołnierzy. "Obok ofiar śmiertelnych są straty w sprzęcie i wiele źródeł sugeruje, że w sumie do tej pory ponad 2000 pojazdów opancerzonych zostało zniszczonych lub zdobytych. Obejmuje to co najmniej 530 czołgów, 530 transporterów opancerzonych i 560 bojowych wozów piechoty. Rosja straciła również ponad 60 helikopterów i myśliwców" - powiedział.

Wallace potwierdził również, że Wielka Brytania wyśle Ukrainie niewielką liczbę pojazdów opancerzonych Stormer wyposażonych w wyrzutnie pocisków przeciwlotniczych Starstreak, a także, że same pociski Starstreak są już używane przez wojska ukraińskie od trzech tygodni.

O tym, że Wielka Brytania ma zamiar przekazać Ukrainie pojazdy opancerzone Stormer z zainstalowanymi wyrzutniami pocisków Starstreak informował już w zeszłym tygodniu dziennik "The Sun", a w miniony weekend o pojazdach opancerzonych wspomniał premier Boris Johnson. "Mogę teraz ogłosić Izbie, że przekażemy niewielką liczbę pojazdów opancerzonych wyposażonych w wyrzutnie tych pocisków przeciwlotniczych" - powiedział Wallace.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński