W. Brytania: Minister obrony: szybciej pomożemy Ukrainie, udzielając wsparcia na ziemi, niż skupiając się na odrzutowcach

Zachodni sojusznicy mogą szybciej pomóc Ukrainie, wspierając ich pozycję na ziemi, a nie skupiając się na dostarczaniu odrzutowców, które wymagałyby miesięcy szkoleń i pokaźnej obsługi naziemnej - powiedział w środę brytyjski minister obrony Ben Wallace.

W rozmowie ze stacją Sky News mówił, że Wielka Brytania może zapewnić Ukrainie natychmiastowe wsparcie poprzez dostawę broni, takiej jak amunicja czy pociski przeciwlotnicze. Wyjaśniając, dlaczego przekazanie samolotów bojowych, o co apeluje prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, byłoby skomplikowane, Wallace porównał to do sytuacji, w której kierowca normalnego samochodu osobowego dostałby pojazd Formuły 1.

Z kolei w rozmowie z Times Radio, Wallace powiedział, że ukraińscy żołnierze szkolący się w Wielkiej Brytanii, uczą się walczyć w bardziej zachodni sposób, który jest produktywniejszy i dokładniejszy niż sowiecki. Wyjaśnił, że ukraińskie wojska zużywają ogromne ilości amunicji, bo rosyjski czy sowiecki sposób walki bardzo mocno opiera się na amunicji, tworzeniu potężnych barier artyleryjskich. "Ukraina używa ogromnych ilości amunicji do obrony, częściowo dlatego szkolimy ich, aby walczyli w zachodni sposób. Szkolimy ich, aby zapewnić, że jest ona używana w sposób, który jest bardzo produktywny i dokładny" - powiedział.