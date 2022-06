W. Brytania: Minister obrony Ukrainy dla "Economista": Europa musi szybciej dozbroić Ukrainę

Europa musi szybciej dozbroić Ukrainę, a siły ukraińskie są w stanie przestawić swoje uzbrojenie na standardy NATO w ciągu miesiąca – oświadczył minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow w opublikowanym w niedzielę wywiadzie dla tygodnika „Economist”.

"Potrzebujemy pomocy, szybko, bo cena zwłoki jest mierzona ukraińską krwią" - oznajmił Reznikow. Jak podkreśla "Economist", w Ukrainie ginie obecnie 100-200 osób dziennie.

"Świat albo niezupełnie rozumie, co się dzieje, albo rozumie, jest zmęczony i nie przeszkadza mu śmierć paru Ukraińców" - oświadczył Reznikow, wyrażając zaniepokojenie tym, co widzi na pierwszych stronach gazet.

Według niego po konferencji NATO w Ramstein 26 kwietnia wydawało się, że Zachód godzi się na uzbrojenie Ukrainy, by mogła wygrać wojnę. "Zachód zaczął wierzyć, że Dawid pokonuje Goliata" - powiedział Reznikow.

Według niego obecne walki we wschodniej Ukrainie pokazują jednak, że była to przedwczesna ocena, gdyż siły rosyjskie wykorzystują słabość ukraińskiej artylerii i lotnictwa, wypierają ukraińskich obrońców z okolic Siewierodoniecka w obwodzie ługańskim i nasilają ataki koło Słowiańska w obwodzie donieckim.

"Economist" pisze, że wracający z frontu żołnierze ukraińscy mówią o chaotycznych rozkazach dowództwa, brakującej amunicji i wysyłaniu na front młodych, niedoświadczonych żołnierzy-ochotników. Według ukraińskiego ministra jest to nieunikniony skutek rosyjskiej inwazji. "Jak mogłoby być inaczej? Ci młodzi ludzie trafiają na linię frontu, choć nikt nie chce, by tam byli, i umierają. Świat powinien o tym wiedzieć" - mówi Reznikow.

Jak podkreśla, Ukraina potrzebuje pomocy Zachodu, a ta nie dociera wystarczająco szybko. W niektórych rejonach przewaga Rosjan w uzbrojeniu jest 10-krotna. Reznikow powiedział, że wieloprowadnicowe wyrzutnie rakietowe powinny dotrzeć do Ukrainy "wkrótce, może w ciągu tygodnia albo dwóch", ale Ukraina potrzebuje dużej ich liczby, a tymczasem sojusznicy mogą uzależniać ich dostarczenie od reakcji Rosji na ich rozmieszczenie.

Odnosząc się do stosunku sojuszników do ukraińskich potrzeb, Reznikow powiedział, że zmęczenie "jest naturalną psychologiczną reakcją na stres", a politycy muszą myśleć o "sprawach krajowych" i konsekwencjach swoich decyzji.

Zaznaczył jednak, że ta wojna nauczyła go, iż sojusznicy Ukrainy więcej mówią o prawach człowieka i wolności niż ich bronią. "Zachodnia biurokracja i pragmatyzm okazały się silniejsze niż wartości" - oznajmił.

Pytany, czy potrafi trzymać nerwy na wodzy podczas trudnych rozmów z partnerami w Paryżu czy Berlinie, odpowiada: "Jestem zawodowym prawnikiem, więc tak. Ale później, w nieformalnej rozmowie, mogę nie przebierać w słowach".

Minister powiedział, że Ukraińcy nigdy nie zgodzą się na ustępstwa terytorialne wobec reżimu, który przelał tyle ukraińskiej krwi. "(Rosjanie) Próbują wywołać tak ogromny chaos, panikę i lęk, by nas skłonić do podpisania kapitulacji. To nie poskutkowało. Ani trochę nie zbliżyliśmy się do takiego stanu" - zapewnił.