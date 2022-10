W. Brytania: Minister obrony Wallace nie chce zastąpić Liz Truss na stanowisku premiera

Brytyjski minister obrony Ben Wallace przeciął we wtorek spekulacje, jakoby miał zastąpić Liz Truss na stanowisku premiera i zapewnił, że chce nadal kierować swoim resortem. Skrytykował też kolegów z Partii Konserwatywnej za "polityczne gry salonowe".

W związku z tym, że Wallace od kilku miesięcy niezmiennie pozostaje najlepiej ocenianym członkiem rządu, jego nazwisko zaczęło być wymieniane jako kandydata do zastąpienia mającej poważne kłopoty Truss. Ale podobnie jak latem, gdy Wallace nie zdecydował się na start w partyjnych wyborach po rezygnacji Borisa Johnsona, również teraz powiedział, że chce zostać w ministerstwie obrony.

"Chcę być ministrem obrony, dopóki nie skończę. Kocham pracę, którą wykonuję i mamy więcej do zrobienia. Chcę, aby premier była premierem, a ja chcę wykonywać tę pracę" - powiedział Wallace w rozmowie z dziennikiem "The Times".

Ta deklaracja jest też ważna z tego powodu, że kilka dni temu Wallace miał zagrozić dymisją, jeśli rząd zrezygnuje ze złożonej przez Truss obietnicy zwiększenia wydatków na obronę do 3 proc. PKB do końca tej dekady. Tymczasem nowy minister finansów Jeremy Hunt, wycofując w poniedziałek niemal wszystkie ogłoszone trzy tygodnie wcześniej cięcia podatkowe, powiedział, że w kwestii stabilizacji sytuacji finansowej kraju wszystko jest na stole.

Wallace nie chciał wypowiadać na temat planów Hunta, natomiast skrytykował partyjnych kolegów, którzy w efekcie zawirowań rynkowych powstałych po ogłoszonej obniżce podatków, zaczęli mówić o odsunięciu Truss.

"Mówię do kolegów, którzy uważają, że naszą rolą jest podsycanie niestabilności w partii poprzez proponowanie innych ludzi jako liderów bez względu na to, kim są - robicie niedźwiedzią przysługę. Rynki reagują w tej chwili w Wielkiej Brytanii na niepewność co do rządu. Najlepszym sposobem na to, żeby dać tym rynkom trochę pewności, jest to, by ludzie przestali grać w polityczne gry salonowe" - oświadczył minister obrony.

"Społeczeństwo chce stabilności i bezpieczeństwa, a jeśli rząd nie dostarczy tego, wtedy zrobią z nas opozycję" - podkreślił Wallace.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński