W. Brytania: Minister zdrowia chce znieść kwarantannę po podróży dla zaszczepionych

Podróżowanie do krajów z "żółtej listy" bez obowiązku kwarantanny po powrocie dla osób, które zostały w pełni zaszczepione, jest czymś, nad czym brytyjski rząd pracuje - oświadczył we wtorek minister zdrowia Matt Hancock.

Na "żółtej liście" są niemal wszystkie państwa europejskie, w tym Polska.

"To jeszcze nie zostało klinicznie zalecone, pracujemy nad tym" - powiedział Hancock w stacji Sky News na temat możliwości zastąpienia obecnej 10-dniowej kwarantanny codziennymi testami na obecność koronawirusa. "Kiedy będę w stanie coś powiedzieć, wtedy to zrobimy. Ale jest to absolutnie coś, nad czym pracujemy i jest to coś, co chcę, by nastąpiło" - dodał.

Jak wyjaśnił, rząd pracuje nad tym, by szczepienia pozwoliły przywrócić część swobód, które musiały zostać ograniczone. "Taki jest w końcu cel szczepień, dlatego tak ważne jest, by każdy dorosły zgłosił się i przyjął zastrzyk" - podkreślił.

Hancock odniósł się w ten sposób do informacji podanych we wtorek przez dziennik "Times", według którego już w czwartek brytyjski rząd ogłosi zmianę zasad podróży zagranicznych. Gazeta podaje, że w pełni zaszczepione osoby wracające z krajów z "żółtej listy" od sierpnia nie musiałyby odbywać obowiązkowej kwarantanny.

Od 17 maja obowiązuje "system świateł drogowych" - kraje zostały oznaczone kolorami czerwonym, żółtym i zielonym w zależności od panującej w nich sytuacji epidemicznej, a przypisanie do poszczególnej kategorii decyduje, czy i jaki rodzaj kwarantanny trzeba odbyć po powrocie i ile testów wykonać.

W przypadku krajów z "żółtej listy" konieczny jest test przed wylotem do Wielkiej Brytanii i dwa po przyjeździe, a także 10-dniowa kwarantanna, którą można skrócić w przypadku dodatkowego testu najwcześniej w piątym dniu po przyjeździe. Te wymogi obowiązują wszystkich, nawet osoby w pełni zaszczepione.

"Times" podaje też, że nie należy się spodziewać, by w czwartek została znacząco rozszerzona "zielona lista", która liczy obecnie zaledwie 11 terytoriów. Przywołuje jednak opinię jednej z agencji konsultingowych zajmujących się rynkiem turystycznym, według której na zieloną listę może być dopisanych 14 państw, gdzie wskaźnik zakażeń jest co najmniej o połowę niższy niż w Wielkiej Brytanii. Miałaby się w tym gronie znaleźć Polska, a także m.in. Włochy, Niemcy, Malta, Chorwacja i USA.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński