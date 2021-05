W. Brytania: Minister zdrowia: szczepionki powstrzymują indyjski wariant wirusa

Liczba wykrytych przypadków indyjskiego wariantu koronawirusa w Wielkiej Brytanii wzrosła o ponad 1000, czyli o 77 proc. w ciągu pięciu dni, ale wstępne dowody wskazują, że szczepionki go powstrzymują - powiedział w poniedziałek minister zdrowia Matt Hancock.

Jak poinformował, w Wielkiej Brytanii wykryto dotychczas 2323 zakażenia wariantem B.1.617, z czego 483 w Bolton i Blackburn w północno-zachodniej Anglii. W obu miastach liczba zakażeń tym wariantem podwoiła się w ciągu tygodnia, rośnie we wszystkich grupach wiekowych i jest on w tam wariantem dominującym. Natomiast w całym kraju jest 86 obszarów samorządu terytorialnego, w których jest pięć lub więcej przypadków B.1.617.

W szpitalach w Bolton jest 19 osób, u których wykryto ten wariant, a w Blackburn - osiem, ale większość z tych osób nie zaszczepiła się przeciw Covid-19, mimo że były one już do tego uprawnione. "To pokazuje, że nowy wariant nie ma tendencji do penetrowania starszych, zaszczepionych grup i ponownie podkreśla znaczenie uzyskania szczepionki, szczególnie - ale nie tylko - przez osoby z grup wiekowych podatnych na chorobę" - mówił Hancock.

Minister zdrowia, przedstawiając sprawozdanie w Izbie Gmin, powiedział także, że wstępne dane wskazują, iż indyjski wariant jest bardziej zakaźny niż dominujący w kraju brytyjski, ale na razie nie wiadomo, o ile bardziej.

Jak informowano w minionym tygodniu, według stanu na 12 maja było 1313 wykrytych przypadków indyjskiego wariantu, co było wówczas 2,5-krotnym wzrostem w ciągu siedmiu dni.

Tymczasem w poniedziałek podano, że w ciągu minionej doby wykryto 1979 nowych zakażeń wszystkimi wariantami oraz stwierdzono pięć zgonów z powodu Covid-19. Natomiast łączne bilanse z ostatnich siedmiu dni wynoszą 15,5 tys. infekcji i 75 zgonów. Od początku epidemii w Wielkiej Brytanii wykryto nieco ponad 4,45 mln zakażeń, w efekcie których zmarły 127 684 osoby.

Do niedzieli włącznie pierwszą dawkę szczepionki otrzymało 36,7 mln osób, co stanowi 69,7 proc. dorosłych mieszkańców kraju, a drugą - prawie 20,3 mln, czyli 38,5 proc. dorosłych.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński