W. Brytania: Minister zdrowia zaprzecza zarzutom, że kłamał na temat pandemii

Brytyjski minister zdrowia Matt Hancock zaprzeczył w czwartek twierdzeniom, jakoby kłamał na temat pandemii Covid-19, co zarzucił mu dzień wcześniej były główny doradca premiera Borisa Johnsona, Dominic Cummings.

"Te zarzuty, które zostały postawione wczoraj są poważnymi zarzutami i z zadowoleniem przyjmuję możliwość przyjścia do Izby (Gmin), aby formalnie umieścić w protokole, że te bezpodstawne zarzuty dotyczące uczciwości nie są prawdziwe i że byłem szczery z ludźmi publicznie i prywatnie przez cały czas" - mówił Hancock odpowiadając na pytania posłów.

Cummings, który w listopadzie 2020 roku został zmuszony do odejścia z pracy na Downing Street, podczas środowego przesłuchania przed poselskimi komisjami, mówił, że rząd był nieprzygotowany do epidemii, a wskutek błędnych decyzji tysiące ludzi niepotrzebnie zmarły. Spora część ataku wymierzona była w Hancocka, któremu Cummings zarzucił m.in., że wiele razy kłamał na temat pandemii. Twierdził także, że minister powinien zostać zwolniony z co najmniej 15-20 powodów i Johnson był w kwietniu ubiegłego roku bliski podjęcia takiej decyzji.

Hancock podkreślił, że od stycznia 2020 roku ponad 60 razy przekazywał Izbie Gmin informacje na temat pandemii, odpowiedział na 2667 poselskich pytań, a wraz z Johnsonem odbył 84 konferencje prasowe. "Czasami to, co musieliśmy powiedzieć, nie było łatwe. Musieliśmy być szczerzy z ludźmi, kiedy było ciężko, kiedy sprawy szły w złym kierunku. Ale też uczyliśmy się przez cały czas. Wykorzystujemy tę naukę zarówno w walce z tą pandemią, jak i w upewnianiu się, że jesteśmy tak dobrze przygotowani na przyszłość, jak to tylko możliwe" - zaznaczył.

Jednym z najpoważniejszych zarzutów Cummingsa jest to, że Hancock pozwolił na powrót ze szpitali do domów opieki osób, które przed ich wypisaniem nie były testowane na obecność koronawirusa, co w konsekwencji spowodowało dużą liczbę zgonów. "Wyzwanie polegało na tym, że musieliśmy zbudować możliwości testowania, a w tym czasie oczywiście skupiałem się na ochronie ludzi w domach opieki i na budowaniu tych możliwości testowania, tak abyśmy mieli codzienne testy, by móc zapewnić ich bardziej powszechną dostępność" - odparł Hancock zapytany o tę konkretną sprawę.

Johnson zapytany w czwartek podczas wizyty w jednym ze szpitali, czy nadal ma zaufanie do Hancocka, nie udzielił odpowiedzi, natomiast odrzucił twierdzenia Cummingsa na temat tysięcy niepotrzebnych zgonów. "Nie, nie zgadzam się z tym. Oczywiście była to niewiarygodnie trudna seria decyzji, z których żadna nie była przez nas podejmowana lekko. Na każdym etapie byliśmy zdeterminowali, aby chronić życie, ratować życie, aby zapewnić, że NHS (publiczna służba zdrowia - PAP) nie zostanie przytłoczona" - oświadczył brytyjski premier.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński