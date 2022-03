W. Brytania: Ministerstwo obrony: najemnicy z Grupy Wagnera wysłani do wschodniej Ukrainy

Rosyjska prywatna firma wojskowa, Grupy Wagnera, została wysłana do wschodniej Ukrainy, oczekuje się, że pojawi się tam ponad tysiąc najemników - poinformowało w poniedziałek wieczorem brytyjskie ministerstwo obrony.

"Rosyjska prywatna firma wojskowa Grupa Wagnera wysłała swoje siły na wschodnią Ukrainę. Oczekuje się, że do działań bojowych zostanie skierowanych ponad 1000 najemników, w tym wyżsi rangą przywódcy organizacji. Z powodu ciężkich strat i w dużej mierze zatrzymanej inwazji Rosja została najprawdopodobniej zmuszona do zmiany priorytetów dotyczących personelu Grupy Wagnera i skierowania go na Ukrainę kosztem operacji w Afryce i Syrii" - napisano w codziennej aktualizacji wywiadowczej.