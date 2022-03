W. Brytania: Ministerstwo obrony: przekazaliśmy Ukrainie już ponad 4000 wyrzutni NLAW

Wielka Brytania przekazała Ukrainie już ponad 4000 wyrzutni pocisków krótkiego zasięgu NLAW - poinformowało we wtorek na Twitterze brytyjskie ministerstwo obrony. To większa liczba niż ta, o której dotychczas oficjalnie mówił minister obrony Ben Wallace.

We wpisie podkreślono, że Wielka Brytania ma wystarczającą ilość broni, aby zapewnić zarówno bezpieczeństwo własne, jak i wypełniać zobowiązania wobec sojuszników z NATO.

Było to odniesienie się do nagrania zamieszczonego w internecie przez dwóch znanych rosyjskich oszustów, którzy dzwonią do polityków podszywając się pod inne osoby. W zeszłym tygodniu Wallace ujawnił, że zadzwonił do niego oszust, podający się za premiera Ukrainy Denysa Szmyhala i zadał mu kilka pytań. Zamieszczone przez nich nagranie sugeruje, że Wielkiej Brytanii kończy się broń przeciwczołgowa.

NLAW, nazywane również MBT LAW, to ręczne jednostrzałowe wyrzutnie przeciwpancernych pocisków kierowanych krótkiego zasięgu typu fire and forget. Ważące 12,5 kg wyrzutnie mogą jednym strzałem z odległości do 800 metrów zniszczyć czołg przeciwnika, a używane były m.in. przeciwko talibom w Afganistanie.

Stanowią one największą część brytyjskiej pomocy wojskowej dla Ukrainy. Jeszcze przed rosyjską napaścią Wielka Brytania przekazała 2000 sztuk NLAW, zaś dwa tygodnie temu Wallace informował, że ta liczba zostanie zwiększona do 3615.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński