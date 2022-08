W. Brytania: Ministerstwo obrony: Rosja zaczyna budowę mostu pontonowego w Chersoniu

Rosja zaczęła prace przy budowie mostu pontonowego przez Dniepr w Chersoniu, obok uszkodzonego mostu Antonowskiego, co zwiększy przepustowość w porównaniu z obecną przeprawą promową - przekazało we wtorek brytyjskie ministerstwo obrony.

"W weekend Rosja prawdopodobnie rozpoczęła przemieszczanie barek na miejsce, aby zbudować solidny most pontonowy na Dnieprze, bezpośrednio obok uszkodzonego drogowego mostu Antonowskiego. Przeprawa ta jest kluczowym łącznikiem między okupowanym przez Rosję Chersoniem a wschodem. Od kilku tygodni siły rosyjskie i miejscowa ludność cywilna polegają na przeprawie promowej przez tę drogę wodną. Jeśli Rosja ukończy budowę improwizowanego mostu, to prawie na pewno zwiększy przepustowość przeprawy w porównaniu z przeprawą promową. Most pontonowy prawdopodobnie nadal byłby narażony na ukraińskie działania ofensywne" - napisano w codziennej aktualizacji wywiadowczej.

