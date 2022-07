W. Brytania: Ministerstwo obrony: rosyjskie wojska mają problem z zastępowaniem zabitych i rannych żołnierzy

Rosyjskie wojska na Ukrainie mają coraz większy problem z zastąpieniem zabitych i rannych żołnierzy, co może zmusić ministerstwo obrony do sięgania do nietradycyjnych źródeł rekrutacji, jak personelu więziennego - przekazało we wtorek brytyjskie ministerstwo obrony.

"Wojska rosyjskie kontynuują niewielkie, stopniowe zdobycze terytorialne w obwodzie donieckim, a Rosja twierdzi, że przejęła kontrolę nad miejscowością Hryhoriwka. Siły rosyjskie kontynuują również natarcie wzdłuż głównej trasy zaopatrzeniowej E-40 w kierunku miast Słowiańsk i Kramatorsk. Siły rosyjskie prawdopodobnie utrzymują presję militarną na siły ukraińskie, jednocześnie przegrupowując się i przygotowując do kolejnych ofensyw w najbliższej przyszłości" - napisano w analizie.

"Braki kadrowe w rosyjskich siłach zbrojnych mogą zmusić rosyjskie ministerstwo obrony do sięgnięcia po nietradycyjną rekrutację. Obejmuje to rekrutację personelu z rosyjskich więzień dla prywatnej firmy wojskowej Wagner. Jeśli to prawda, posunięcie to prawdopodobnie wskazuje na trudności w zastąpieniu znacznej liczby rosyjskich ofiar".