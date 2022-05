W. Brytania: Ministerstwo obrony: Ukraińcy uniemożliwili Rosjanom przekroczenie Dońca

Ukraińskie siły zbrojne zapobiegły przeprawieniu się rosyjskich żołnierzy przez rzekę Doniec w Donbasie na wschodzie kraju. W czasie próby przeprawy, do której doszło na zachód od Siewierodoniecka, Rosjanie stracili znaczną ilość sprzętu, w tym most pontonowy - przekazało w piątek brytyjskie ministerstwo obrony w codziennej aktualizacji wywiadowczej.

"Przeprawy przez rzekę na spornym terytorium to ryzykowny manewr, co świadczy o tym, że rosyjscy dowódcy znajdują się pod presją osiągnięcia postępu w operacjach we wschodniej Ukrainie" - napisano. Dodano, że siły rosyjskie w Donbasie nie poczyniły jednka żadnych znaczących postępów mimo skoncentrowania w tym rejonie jednostek wycofanych z obwodów kijowskiego i czernihowskiego.

Rosjanie wzmagają wysiłki w okolicy miast Izium w obwodzie charkowskim i Siewierodonieck w obwodzie ługańskim, co ma na celu przebicie się w kierunku Słowiańska i Kramatorska, które leżą w obwodzie donieckim - oceniono w komunikacie. Uzupełniono, że celem tych działań jest okrążenie sił ukraińskich i odizolowanie ich od wsparcia przez jednostki z zachodu kraju.