W. Brytania: Ministerstwo sprawiedliwości szuka dodatkowych 4000 sędziów pokoju

Cztery tysiące dodatkowych sędziów pokoju w Anglii i Walii, którzy zajmują się rozstrzyganiem spraw dotyczących wykroczeń i drobnych przestępstw, chce przyciągnąć brytyjskie ministerstwo sprawiedliwości w efekcie uruchomionej kampanii rekrutacyjnej.

Oznaczałoby to, że ich liczba w nadchodzących latach zwiększy się o jedną trzecią i byłby to najbardziej znaczący wzrost w 650-letniej historii sądów pokoju w Anglii i Walii. Ministerstwo sprawiedliwości liczy, że dzięki zwiększeniu liczby sędziów pokoju oraz ogłoszonemu wcześniej rozszerzeniu ich kompetencji zwolnionych zostanie ok. 1700 dni posiedzeń w sądach koronnych, co pozwoli na rozładowanie zaległości w wymiarze sprawiedliwości.

Jak podkreślono, celem kampanii, na którą ministerstwo przeznaczyło milion funtów, jest przyciągniecie ludzi z różnych środowisk, w tym zwłaszcza młodych, tak aby sądy pokoju były bardziej reprezentatywne dla lokalnych społeczności. Sędziowie pokoju nie muszą mieć wykształcenia prawniczego - oczekuje się od nich przede wszystkim zdrowego rozsądku i zaangażowania, natomiast później otrzymują wsparcie w postaci porad prawnych, co pozwala im samodzielnie rozpatrywać szereg spraw - od wykroczeń drogowych po włamania. Oczekuje się od nich poświęcenia na posiedzenia co najmniej 13 dni w roku, za co nie otrzymują wynagrodzenia, z wyjątkiem zwrotu utraconych zarobków czy kosztu dojazdów.

Niespełna dwa tygodnie temu ministerstwo sprawiedliwości ogłosiło plan zwiększenia kompetencji sędziów pokoju, aby mogli się zajmować sprawami zagrożonymi karą do 12 miesięcy więzienia, a nie maksymalnie do sześciu miesięcy, jak było do tej pory.

"Sędziowie pokoju są cichymi bohaterami wymiaru sprawiedliwości i chcemy, aby w ich szeregach byli reprezentowani ludzie z każdej części społeczeństwa. Jeśli zależy ci na swojej społeczności i chcesz dać coś od siebie, gorąco zachęcam do ubiegania się o stanowisko sędziego pokoju. Niewiele jest innych możliwości, które mogą tak bardzo odmienić życie ludzi" - oświadczył, uruchamiając w zeszłym tygodniu kampanię rekrutacyjną zastępca premiera i minister sprawiedliwości Dominic Raab.

"Wraz z naszymi planami podwojenia uprawnień do wydawania wyroków z sześciu miesięcy do roku, ta rekrutacja zapewni sędziom pokoju jeszcze większą rolę w przywracaniu szybkiej sprawiedliwości, na którą społeczeństwo zasługuje" - dodał.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński