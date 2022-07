W. Brytania: Moskwa naciska na przyłączenie okupowanych terenów Ukrainy do Rosji

Kreml coraz mocniej naciska na zainstalowane przez siebie władze okupowanych terenów południowej Ukrainy, by przygotowały się do tzw. referendów w celu przyłączenia tych obszarów do Rosji – poinformowało w sobotę brytyjskie ministerstwo obrony.

W najnowszej aktualizacji wywiadowczej brytyjski resort dodał, że te tzw. referenda mają się odbyć jeszcze w tym roku. Okupacyjne władze najprawdopodobniej wymuszają na mieszkańcach przekazywanie danych osobowych, by stworzyć rejestry głosujących - napisano.

Siły ukraińskie odparły najprawdopodobniej prowadzone na małą skalę rosyjskie ataki na niezmiennej od dawna linii frontu w pobliżu miasta Donieck na wschodzie Ukrainy - oceniło ministerstwo.

W okolicach okupowanego Chersonia na południu Ukrainy rosyjskie wojsko prawdopodobnie stworzyło dwa mosty pontonowe i przeprawę promową, by zastąpić mosty zniszczone przez niedawne uderzenia sił ukraińskich - dodano. Ukraińcy niszczyli mosty prowadzące do Chersonia, by przerwać linie zaopatrzenia dla rosyjskiego wojska w mieście.