W. Brytania: MSW: liczba wiz wydanych uchodźcom z Ukrainy przekroczyła 10 tys.

Do niedzieli po południu wydano 10,2 tys. wiz dla tych uchodźców z Ukrainy, którzy już wcześniej mieli krewnych w Wielkiej Brytanii, a liczba złożonych wniosków wyniosła 31,5 tys. - poinformowało w poniedziałek brytyjskie MSW.

Rząd brytyjski uruchomił dwie ścieżki wizowe dla uchodźców wojennych z Ukrainy. Pierwsza przeznaczona jest dla tych osób, których krewni już legalnie mieszkają w Wielkiej Brytanii. Druga to program Domy dla Ukrainy, w ramach którego osoby prywatne, organizacje charytatywne, kościoły czy władze lokalne mogą zgłaszać chęć przyjęcia pod swój dach uchodźców z tego kraju na co najmniej sześć miesięcy. Taką gotowość zgłosiło ponad 150 tys. osób i pierwsi uchodźcy w ramach tego programu powinni przylecieć do Wielkiej Brytanii w tym tygodniu.

Osoby korzystające z obu ścieżek będą mogły przebywać w Wielkiej Brytanii przez trzy lata i w tym czasie będą mogły podejmować pracę oraz korzystać ze świadczeń socjalnych, jednak brytyjski rząd ze względów bezpieczeństwa kategorycznie wyklucza zniesienie czy zawieszenie wymogu wizowego oraz zniesienie wymogu sprawdzania tych osób, czy nie stanowią one zagrożenia.