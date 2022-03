W. Brytania: MSW: ponad 20 tys. wiz wydanych uchodźcom z Ukrainy

Do czwartku po południu ukraińscy uchodźcy, którzy mają w Wielkiej Brytanii krewnych, złożyli 35,5 tys. wniosków wizowych, z czego 20,1 tys. osób już dostało wizy - poinformowało w piątek brytyjskie MSW.

Przedstawione dane pokazują, że proces wydawania wiz w ostatnich dniach przyspieszył, bo w poniedziałek MSW informowało o 10,2 tys. przyznanych wiz. Oznacza to, że przez ostatnie cztery dni wydano ich niemal tyle samo, co przez pierwsze 17 dni uruchomionego 4 marca programu.

Wizy dla tych uchodźców z Ukrainy, którzy jeszcze przed rosyjską napaścią mieli krewnych w Wielkiej Brytanii, to jedna z dwóch ścieżek wizowych otwartych przez brytyjski rząd. Drugą jest program Domy dla Ukrainy, w ramach którego osoby prywatne, organizacje charytatywne, kościoły czy władze lokalne mogą zgłaszać chęć przyjęcia pod swój dach uchodźców z tego kraju na co najmniej sześć miesięcy. Taką gotowość zgłosiło ponad 150 tys. osób. Na razie takie oferty muszą być składane konkretnym osobom. Obie ścieżki wizowe umożliwiają pobyt w Wielkiej Brytanii do trzech lat wraz z prawem do pracy i wszystkich świadczeń socjalnych.

W piątek o tym, że ma już taką rodzinę, która u niego będzie mieszkać poinformował minister transportu Grant Shapps. Jest on jedynym jak na razie członkiem brytyjskiego rządu, który zapowiedział publicznie, że przyjmie do swojego domu uchodźców. Jak powiedział w stacji ITV, są to sześcioletni chłopiec, jego matka, babcia oraz ich pies.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński