W. Brytania: MSW: prawie 4,9 mln obywateli państw UE złożyło wniosek o status osoby osiedlonej

Prawie 4,9 mln obywateli państw Unii Europejskiej złożyło do końca 2020 roku wniosek o status osoby osiedlonej w Wielkiej Brytanii - powiedział w czwartek PAP Kevin Foster, brytyjski wiceminister spraw wewnętrznych nadzorujący ten proces.

Uzyskanie statusu osoby osiedlonej (settled status) lub tymczasowego statusu osoby osiedlonej (pre-settled status) jest konieczne, aby po zakończeniu okresu przejściowego po brexicie, który upłynął 31 grudnia 2020 roku, obywatele państw UE nadal legalnie mogli mieszkać w Wielkiej Brytanii i zachować nabyte prawa. Obecnie, maksymalnie do 30 czerwca, wnioski mogą składać już tylko osoby, które były w Wielkiej Brytanii przed końcem okresu przejściowego.

Jak wynika z opublikowanych w czwartek statystyk, do końca 2020 roku złożono 4,88 mln wniosków, z czego rozpatrzono już 4,49 mln. To znacznie więcej niż wynosi liczba obywateli UE mieszkających w Wielkiej Brytanii - jak wynika z opublikowanych w zeszłym tygodniu danych brytyjskiego urzędu statystycznego ONS, w połowie 2020 roku było to 3,48 mln, czyli o 211 tys. mniej niż rok wcześniej.

Spośród rozpatrzonych aplikacji, 54 proc. składających dokumenty otrzymało status osoby osiedlonej, 43 proc. - tymczasowy status osoby osiedlonej, 0,8 proc. - odmówiono go, zaś po 1 proc. to wnioski wycofane i nieważne. O tym, czy wnioskodawca uzyskuje status osoby osiedlonej, czy tymczasowy status osoby osiedlonej decyduje czas pobytu w Wielkiej Brytanii: czy jest on dłuższy, czy krótszy niż pięć lat.

Jeśli chodzi o poszczególne części Zjednoczonego Królestwa, to w Anglii złożono 4,413 mln wniosków, w Szkocji -243,6 tys., w Walii - 80,7 tys., zaś w Irlandii Północnej - 78,5 tys. W opublikowanych w czwartek statystykach nie podano danych o obywatelstwie składających wnioski, ale w poprzednim raporcie, według stanu na koniec września, najwięcej w tej grupie było Polaków - wniosek taki złożyło 773 840 obywateli polskich, z czego 596 200 uzyskało status osoby osiedlonej, zaś 138 520 - tymczasowy status osoby osiedlonej.

"Osiągnięcie liczby prawie 4,9 mln wniosków w ramach niezwykle udanego programu osiedleńczego dla obywateli UE to wspaniała wiadomość. Cieszymy się, że tylu obywateli UE, którzy są naszymi sąsiadami i przyjaciółmi - w tym tylu obywateli polskich - zdecydowało się uczynić Wielką Brytanię swoim domem" - powiedział PAP Foster.

Odnosząc się do kwestii tego, że liczba złożonych wniosków znacząco przewyższa liczbę tych, którzy faktycznie przebywają w Wielkiej Brytanii, zwrócił uwagę, że dane ONS są szacunkami i podkreślił, że wszyscy, którzy otrzymali status osoby osiedlonej, spełniali ustalone kryteria, więc nie ma mowy o żadnym nadużywaniu systemu. Wyraził też opinię, że wskazany przez ONS spadek liczby obywateli UE jest związany z aktualną sytuacją gospodarczą, ale przypomniał, że czasowy, nawet dłuższy wyjazd z Wielkiej Brytanii nie przekreśla możliwości ubiegania się o status osoby osiedlonej.

Foster zaapelował, by wszyscy, którzy się kwalifikują, chcą pozostać w Wielkiej Brytanii, a jeszcze nie złożyli wniosku, zrobili to. "Do 30 czerwca 2021 roku pozostało mniej niż sześć miesięcy i zachęcam wszystkich kwalifikujących się do złożenia wniosku już teraz, aby zabezpieczyli swoje prawa zgodnie z brytyjskim prawem. Jeśli ktoś potrzebuje, jest dostępny szeroki zakres wsparcia online i przez telefon, finansujemy 72 organizacje w całej Wielkiej Brytanii udzielające pomocy, aby zapewnić, że nikt nie zostanie pozostawiony sam" - powiedział Foster.

Od 1 stycznia 2021 roku w Wielkiej Brytanii zaczął obowiązywać nowy, punktowy system imigracyjny i wszyscy obywatele państw UE chcący podjąć pracę, muszą się ubiegać o wizę, tak samo jak obywatele państw trzecich.

Bartłomiej Niedziński