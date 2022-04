W. Brytania: MSW: przyjechało mniej niż 30 proc. uchodźców z Ukrainy, którzy mają już wizę

Mimo pewnego postępu w przyznawaniu wiz dla uchodźców wojennych z Ukrainy, do Wielkiej Brytanii przyjechało na razie mniej niż 30 proc. tych, którzy już dostali wizy - wynika ze statystyk opublikowanych w czwartek przez brytyjskie MSW.

Brytyjski rząd zaoferował uchodźcom z Ukrainy dwie ścieżki wizowe - pierwsza przeznaczona jest dla osób, które jeszcze przed rosyjską napaścią miały w Wielkiej Brytanii krewnych, a druga to program Domy dla Ukrainy, w ramach którego osoby prywatne, kościoły, organizacje charytatywne czy władze lokalne mogą zgłaszać chęć ich nieodpłatnego przyjęcia pod swój dach na co najmniej sześć miesięcy.

Jak poinformowało ministerstwo spraw wewnętrznych, do środy włącznie uchodźcy z Ukrainy złożyli ponad 94,7 tys. wniosków wizowych, z czego 39,1 tys. w ramach ścieżki rodzinnej, a 55,6 tys. w ramach programu Domy dla Ukrainy. Do tej pory przyznano 56,5 tys. wiz, przy czym 31,4 tys. dla korzystających z tej pierwszej możliwości, a niespełna 25,1 tys. z drugiej. Ale spośród tych 56,5 tys. osób już mających wizy, do Wielkiej Brytanii do poniedziałku włącznie przyjechało tylko 16,4 tys. osób - 13,2 tys. w ramach ścieżki rodzinnej i 3200 w ramach programu Domy dla Ukrainy.

W zeszłym tygodniu minister spraw wewnętrznych Priti Patel przyznała, że opóźnienia w wydawaniu wiz i przyjeździe Ukraińców są frustrujące. Od tego czasu faktycznie dwukrotnie wzrosła liczba wiz wydanych w ramach programu Domy dla Ukrainy, ale liczba osób, które dotarły do Wielkiej Brytanii w stosunku do tych, którym przyznano wizy rośnie znacznie wolniej. Przed tygodniem było to nieco ponad 25 proc.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński