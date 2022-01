W. Brytania: MSW: rekordowa liczba migrantów przybyła w ubiegłym roku przez kanał La Manche

Do Wielkiej Brytanii w 2021 roku przybyła przez kanał La Manche rekordowa liczba migrantów: co najmniej 28 300 osób, czyli trzy razy więcej niż w roku poprzednim - wynika z danych brytyjskiego resortu spraw wewnętrznych, które przytacza we wtorek Associated Press.

Migranci przepływają kanał La Manche w niebezpiecznych i nieprzystosowanych do takich przepraw łodziach, co często prowadzi do tragedii. Pod koniec listopada w wyniku zatonięcia łodzi z migrantami zginęło w pobliżu Calais 27 osób - przypomina Reuters.

Według służb brytyjskich w ciągu pierwszych 10 miesięcy 2021roku przez kanał La Manche przeprawiło się 22 tys. migrantów. Szczyt przepraw, mimo niesprzyjającej pogody, przypadł na listopad, kiedy do Wielkiej Brytanii dotarło 6869 uchodźców. Tylko 11 listopada w 33 łodziach przez La Manche do Zjednoczonego Królestwa przypłynęło 1185 ludzi.

Organizacje broniące migrantów apelują do brytyjskiego rządu o zreformowanie prawa azylowego, aby zmniejszyć liczbę ryzykownych przepraw. "Gdyby rząd poważnie myślał o powstrzymaniu przemytników ludzi, to stworzyłby bezpieczny sposób ubiegania się o azyl, a przemytnicy straciliby pracę" - powiedziała Clare Moseley, założycielka organizacji charytatywnej pomagającej uchodźcom Care4Calais.

MSW planuje jednak reformę prawa migracyjnego polegającą na penalizacji wjazdu do Wielkiej Brytanii bez pozwolenia i wprowadzeniu kar dożywotniego więzienia dla przemytników ludzi. Ponadto, straż graniczna będzie miała prawo do zatrzymywania i odsyłania łodzi z migrantami, a osoby, które chcą się ubiegać o azyl w Zjednoczonym Królestwie będą to musiały robić poza granicami tego kraju.