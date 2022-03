W. Brytania: MSW: uchodźcom z Ukrainy przyznano do tej pory około 50 wiz

Uchodźcom z Ukrainy, którzy mają rodziny w Wielkiej Brytanii, przyznano do godz. 10 w niedzielę około 50 wiz - poinformowało w niedzielę po południu brytyjskie MSW.

Jak dodało ministerstwo, 5535 wniosków zostało wypełnionych i złożonych online, 2368 osób umówiło się na wizytę w celu złożenia wniosku i podania danych biometrycznych, a 11 750 osób rozpoczęło składanie wniosku, ale jeszcze go nie ukończyło.

Brytyjski rząd zaoferował uchodźcom z Ukrainy dwie ścieżki wizowe. Pierwsza jest dla osób, których członkowie rodziny już legalnie przebywają na terenie Wielkiej Brytanii, a druga to sponsorowane wizy humanitarne dla tych Ukraińców, którzy nie mają żadnych powiązań rodzinnych z Wielką Brytanią. Osoby korzystające z obu ścieżek będą miały prawo do pracy i świadczeń, a także są zwolnione z normalnych wymogów dotyczących znajomości języka oraz zarobków oferowanych przez potencjalnego pracodawcę, choć nadal podlegają kontrolom bezpieczeństwa.

Początkowo Wielka Brytania zaoferowała możliwość przyjęcia na okres jednego roku tylko tych uchodźców, którzy już mają w tym kraju członków najbliższej rodziny, ale po głosach krytyki, że jej program pomocy jest znacznie bardziej restrykcyjny niż to, co deklaruje Unia Europejska, rząd stopniowo go rozszerza, najpierw zmieniając definicję najbliższej rodziny, a potem wydłużając prawo pobytu z jednego roku do trzech lat.

W niedzielę ONZ poinformowała, że od czasu rosyjskiej napaści na Ukrainę kraj ten opuściło już ponad 1,5 mln uchodźców. Z tej liczby ponad 920 tys. trafiło do Polski.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński