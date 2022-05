W. Brytania: MSW: wizy dostało 128 tys. uchodźców z Ukrainy, przyjechało prawie 54 tys.

Do Wielkiej Brytanii przyjechało już prawie 54 tys. uchodźców z Ukrainy, czyli połowa tych, którzy otrzymali wizę - wynika z opublikowanych w czwartek statystyk MSW. To zauważalny postęp w stosunku do poprzednich danych, gdy była to mniej niż jedna trzecia.

Brytyjski rząd zaoferował uchodźcom z Ukrainy dwie ścieżki wizowe - jedna przeznaczona jest dla osób, które jeszcze przed wojną miały w Wielkiej Brytanii krewnych, a druga to program "Domy dla Ukrainy", w ramach którego osoby prywatne, kościoły, organizacje charytatywne czy władze lokalne mogą zgłaszać chęć ich nieodpłatnego przyjęcia pod swój dach na co najmniej pół roku.

Jak podano, do wtorku włącznie uchodźcy z Ukrainy złożyli 128,1 tys. wniosków wizowych, z czego 43,7 tys. w ramach ścieżki rodzinnej, a 84,4 tys. w ramach programu "Domy dla Ukrainy". Do tej pory przyznano 107,4 tys. wiz, w tym 38,7 tys. dla korzystających z tej pierwszej możliwości, a 68,7 tys. - z drugiej.

Spośród tych 107,4 tys. osób już mających wizy, do Wielkiej Brytanii do poniedziałku włącznie przyjechało tylko 53,8 tys. osób - 20,8 tys. w ramach ścieżki rodzinnej i 33 tys. w ramach programu "Domy dla Ukrainy".

Liczba osób, które faktycznie już dotarły do Wielkiej Brytanii, jest zauważalnie wyższa niż w poprzednich statystykach, sprzed trzech tygodni. Wówczas odsetek uchodźców już będących w Wielkiej Brytanii w stosunku do tych, którzy otrzymali wizę, wynosił 31,5 proc., przy czym w przypadku programu "Domy dla Ukrainy" było to niewiele ponad 20 proc.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński