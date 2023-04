W. Brytania: MSZ: możliwości pomocy naszym obywatelom w Sudanie "poważnie ograniczone"

Możliwości rządu w zakresie pomocy naszym obywatelom w Sudanie są "poważnie ograniczone" – przyznał w poniedziałek brytyjski minister spraw zagranicznych James Cleverly. Jak się ocenia, w Sudanie jest ok. 4000 obywateli Wielkiej Brytanii.

Cleverly w niedzielę wieczorem przewodniczył posiedzeniu rządowej rady ds. sytuacji kryzysowych, aby omówić eskalację przemocy w Sudanie. Szef dyplomacji powiedział, że rząd pozostaje "absolutnie zaangażowany we wspieranie" Brytyjczyków w tym kraju, ale przyznał, że dopóki nie zostanie osiągnięte zawieszenie broni, ministrowie są "poważnie ograniczeni w naszej zdolności do zapewnienia pomocy obywatelom brytyjskim".

W niedzielę premier Rishi Sunak poinformował o ewakuowaniu brytyjskich dyplomatów z Sudanu, w którym od dziewięciu dni trwają walki pomiędzy wojskami rządowymi a paramilitarnymi Siłami Szybkiego Wsparcia (RSF). Do tej pory zginęło w nich co najmniej 420 osób, w tym 246 cywilów, a ponad 3700 zostało rannych. Ewakuację swoich dyplomatów przeprowadziło także kilka innych państw zachodnich, w tym USA.

"Zrobimy wszystko, co możemy i podkreślam, wszystko, aby wydostać naszych brytyjskich obywateli" - powiedział w poniedziałek w Sky News Andrew Mitchell, wiceminister spraw zagranicznych odpowiedzialny za rozwój międzynarodowy i relacje z Afryką. Podkreślił jednak, że w Sudanie panuje "sytuacja chaosu i ogromnej przemocy" i "absolutnym wymogiem numer jeden jest uzyskanie zawieszenia broni".

Odnosząc się do ewakuacji dyplomatów Mitchell zaznaczył, że była to niezwykle trudna operacja i powiedział: "Mamy szczególny obowiązek opieki nad dyplomatami, ale muszę podkreślić, że ci dyplomaci byli w poważnym niebezpieczeństwie, ponieważ broń była po obu stronach brytyjskiej ambasady i brytyjskiej rezydencji, a my wydostaliśmy ich tak szybko, jak mogliśmy, podobnie jak Amerykanie wydostali swoich dyplomatów".

Z Londynu Bartłomiej Niedziński