W. Brytania: MSZ nałożyło sankcje na kolejnych 7 firm i 8 osób z Rosji

Brytyjskie MSZ nałożyło w środę sankcje na siedem kolejnych firm rosyjskich, w tym sześć, które produkują sprzęt wojskowy bądź zajmują się logistyką, oraz następnych osiem osób fizycznych powiązanych z reżimem Władimira Putina.

Firmami objętymi sankcjami są: CST, producent rosyjskich dronów używanych do niszczenia ukraińskich pojazdów bojowych; RT-Komplekt, producent części do śmigłowców wojskowych; Oboronlogistics, firma, która organizuje transport i dostawy rosyjskiego sprzętu wojskowego; Universalmash i Lipetsk, producenci i modyfikatorzy podwozi gąsienicowych do przeciwlotniczych systemów rakietowych wykorzystywanych przez siły zbrojne Rosji na Ukrainie; Topaz, firma z branży IT zaangażowana w lotnictwo wojskowe. Sankcje nałożono też na firmę Moscoms LLC, która świadczy usługi IT i zapewnia domeny hostingowe dla wielu osób i podmiotów zaangażowanych w destabilizację Ukrainy.

Jeśli chodzi o osoby fizyczne, to objęto nimi ośmiu przedsiębiorców z takich branż jak petrochemia, lotnictwo, farmaceutyka, media i bankowość, którzy w różny sposób są powiązani z reżimem Putina i korzystają z tego finansowo. Pięć z tych osób ma związki z siecią rezydencji należących do rosyjskiego dyktatora, w tym z tzw. pałacem Putina, który miał kosztować 100 mld rubli (ok. 1,4 mld dolarów).

Kolejne rozszerzenie listy osób i podmiotów objętych sankcjami zbiegło się z niezapowiadaną wizytą w Wielkiej Brytanii prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Jak przypomniało brytyjskie MSZ, od początku rosyjskiej napaści na Ukrainę Wielka Brytania nałożyła sankcje na ponad 1300 osób i podmiotów z Rosji, a także przekazała Ukrainie pomoc wojskową o wartości 2,3 mld funtów oraz gospodarczą i humanitarną o wartości 1,5 mld funtów.

"Ukraina pokazała Putinowi, że nie ulegnie jego tyrańskiemu najazdowi. On odpowiedział masowo uderzając w obszary cywilne i krytyczną infrastrukturę narodową w całym kraju. Nie możemy pozwolić mu na sukces. Musimy zwiększyć nasze wsparcie. Te nowe sankcje przyspieszają presję ekonomiczną na Putina, osłabiając jego machinę wojenną, aby pomóc Ukrainie zwyciężyć" - oświadczył minister spraw zagranicznych James Cleverly.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński