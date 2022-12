W. Brytania: MSZ potępia Koreę Płn. za dostawy broni dla Grupy Wagnera

Wielka Brytania potępia Koreę Północną za dostarczanie broni dla Grupy Wagnera, rosyjskiej prywatnej firmy wojskowej walczącej na Ukrainie, i uważa zwracanie się przez Rosję o pomoc do Korei Północnej za objaw desperacji - oświadczył w czwartek szef dyplomacji James Cleverly.

"Wielka Brytania wspiera ocenę USA, że Korea Północna zakończyła dostawę broni do Rosji na użytek Grupy Wagnera, która zapłaciła za ten sprzęt i ma tysiące żołnierzy na Ukrainie. Jest to wyraźne naruszenie rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ. Fakt, że prezydent (Władimir) Putin zwraca się o pomoc do Korei Północnej jest oznaką desperacji i izolacji Rosji. Będziemy współpracować z naszymi partnerami, aby zapewnić, że Korea Północna zapłaci wysoką cenę za wspieranie nielegalnej wojny Rosji na Ukrainie" - napisał brytyjski minister spraw zagranicznych.

Jak przypomniano w wydanym oświadczeniu, właściciel Grupy Wagnera Jewgienij Prigożyn jest od 2020 roku objęty brytyjskimi sankcjami, a w listopadzie tego roku Wielka Brytania objęła sankcjami dwie osoby odpowiedzialne za dostarczanie Grupie Wagnera skazańców.

Podkreślono, że Putin coraz częściej zwraca się do należącej do Prigożyna prywatnej armii o wsparcie wojskowe na Ukrainie, a ten na finansowanie operacji wydaje ponad 100 mln dolarów miesięcznie. Zwrócono uwagę, że w wielu przypadkach rosyjscy dowódcy są faktycznie podporządkowani dowództwu wagnerowców.

Według szacunków, na Ukrainie jest rozmieszczonych 50 tys. wagnerowców, z czego 40 tys. to skazańcy.