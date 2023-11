W. Brytania: MSZ wycofało część personelu z ambasady w Libanie

Brytyjskie ministerstwo spraw zagranicznych poinformowało w poniedziałek, że ze względu na rosnące napięcie na Bliskim Wschodzie tymczasowo wycofało z ambasady w Libanie część personelu i wszystkich członków rodzin pracowników.

Już wcześniej MSZ odradzało Brytyjczykom wszelkie podróże do Libanu ze względu na konflikt między Izraelem a Hamasem i zachęciło wszystkich obywateli Wielkiej Brytanii, którzy nadal przebywają w Libanie, do opuszczenia go, dopóki działają loty komercyjne.

"Ze względu na sytuację bezpieczeństwa, niektórzy pracownicy ambasady brytyjskiej i wszyscy członkowie rodzin pracowników zostali tymczasowo wycofani. Ambasada kontynuuje niezbędne prace, w tym usługi dla obywateli brytyjskich" - napisano w wydanym oświadczeniu.