W. Brytania: MSZ zaleca wszystkim Brytyjczykom opuszczenie Chin

Wielka Brytania zaleciła we wtorek wszystkim swoim obywatelom przebywającym w Chinach, by jeśli tylko mogą, opuścili ten kraj, bo z powodu kolejnych wprowadzanych ograniczeń w przemieszczaniu się w następnych tygodniach będzie to coraz trudniejsze.

Zalecenie ma związek z rozprzestrzeniającą się w Chinach epidemią koronawirusa, w efekcie której zmarło w tym kraju już 425 osób, a zakażonych zostało ponad 20 tysięcy.

"Bezpieczeństwo i ochrona Brytyjczyków zawsze będzie naszym głównym priorytetem. W związku z tym radzimy teraz obywatelom brytyjskim w Chinach, aby opuścili kraj, jeśli tylko mogą, w celu zminimalizowania ryzyka narażenia na kontakt z wirusem" - napisał w wydanym oświadczeniu minister spraw zagranicznych Dominic Raab.

"Jako że są jeszcze obywatele brytyjscy w prowincji Hubei, którzy chcą zostać ewakuowani, będziemy kontynuować pracę przez całą dobę, aby to ułatwić" - dodał.

Ministerstwo spraw zagranicznych poinformowało również, że niektórzy pracownicy ambasady i konsulatów oraz członkowie ich rodzin są wycofywani z Chin. Pozostanie w nich niezbędny personel, jak osoby udzielające pomocy konsularnej.

"Zdolność ambasady i konsulatów brytyjskich do udzielania pomocy obywatelom brytyjskim na terytorium Chin jest ograniczona, a w przypadku dalszego pogorszenia się sytuacji byłaby jeszcze bardziej ograniczona" - dodano w oświadczeniu.

Linie lotnicze British Airways i Virgin Atlantic już przed kilkoma dniami odwołały loty do i z Chin kontynentalnych.

Raab powiedział w niedzielę, że według szacunków jego resortu w Chinach przebywa obecnie ok. 30 tys. obywateli brytyjskich.

Jak dotychczas władze brytyjskie zdołały sprowadzić z miasta Wuhan, które jest epicentrum epidemii, 94 obywateli brytyjskich - 83 osoby przyleciały w piątek na pokładzie samolotu wyczarterowanego przez rząd, zaś kolejne 11 w niedzielę wieczorem francuskim samolotem. Raab poinformował, że kolejnych 14 Brytyjczyków opuści Wuhan we wtorek na pokładzie samolotu Air New Zealand. Wszyscy ewakuowani muszą przejść 14-dniową kwarantannę.

W Wielkiej Brytanii potwierdzono dotychczas dwa przypadki koronawirusa - są to spokrewnieni ze sobą obywatele Chin, którzy obecnie przebywają na oddziale chorób zakaźnych w szpitalu w Newcastle.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński