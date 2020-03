W. Brytania: MSZ: zastępca ambasadora na Węgrzech zmarł na Covid-19 (aktualizacja)

Steven Dick, zastępca szefa misji w ambasadzie brytyjskiej w Budapeszcie, zmarł po zakażeniu się koronawirusem - poinformowało w środę brytyjskie ministerstwo spraw zagranicznych.

Jak przekazano, 37-letni dyplomata zmarł na Węgrzech we wtorek. Nic nie wiadomo, by cierpiał na jakieś choroby bądź należał do grupy podwyższonego ryzyka.

"Jestem niezmiernie zasmucony wiadomością o śmierci Stevena i jestem całym sercem z jego rodzicami (...). Steven był oddanym dyplomatą i reprezentował swój kraj z wielką umiejętnością i pasją. Wszystkim, którzy go znali i z nim pracowali, będzie go brakowało" - oświadczył minister spraw zagranicznych Dominic Raab.

Według noty biograficznej zamieszczonej na stronie internetowej rządu brytyjskiego, funkcję zastępcy ambasadora brytyjskiego na Węgrzech Steven Dick objął w grudniu zeszłego roku. Wcześniej pracował na niższych rangą stanowiskach w ambasadach brytyjskich w Arabii Saudyjskiej i Afganistanie oraz w ministerstwie cyfryzacji, kultury, mediów i sportu.

Brytyjski dyplomata jest 10. ofiarą śmiertelną koronawirusa na Węgrzech. Liczba zakażeń w tym kraju przekracza 220.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński