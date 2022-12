W. Brytania: musimy szukać przyjaźni poza grupą tradycyjnych sojuszników

Wielka Brytania musi szukać nowych przyjaciół wśród krajów Azji, Afryki i Ameryki Łacińskiej, a nie tylko polegać na tradycyjnych sojuszach z krajami Europy i Ameryki Północnej - powiedział w poniedziałek minister spraw zagranicznych James Cleverly.

W swoim pierwszym dużym wystąpieniu na temat polityki zagranicznej od czasu, kiedy na początku września objął stanowisko szefa dyplomacji Cleverly powiedział, że "twarde jak skała przyjaźnie" z krajami Ameryki Północnej i Europy są niezbędne, ale nie wystarczają do utrzymania porządku międzynarodowego.

"Dziś nie mamy wyższego priorytetu niż wspieranie naszych ukraińskich przyjaciół, dopóki nie zwyciężą, co jest nieuniknione. Ale to nie wystarczy, by utrzymać porządek międzynarodowy, jeśli jego zasady i instytucje nie zyskają poparcia świata poza Europą i Ameryką Północną" - mówił Cleverly.

"Żyjemy w doniosłym momencie historii, w którym tempo zmian przyspiesza z siłą huraganu. (...) W nadchodzących dekadach coraz większa część światowej gospodarki - a zatem i światowej władzy - będzie w rękach krajów Azji, Afryki i Ameryki Łacińskiej. Razem zdecydują, czy porządek międzynarodowy przetrwa - ta rzeczywistość jest oczywista od jakiegoś czasu, ale nie jestem przekonany, że brytyjska dyplomacja w pełni za tym nadąża" - wskazał.

Podkreślił, że przykładem tego, co będzie jeśli zbudowany po II wojnie światowej ład międzynarodowy nie przetrwa, jest rosyjska napaść na Ukrainę, bo celem Władimira Putina jest powrót do czasów, gdy silniejsze kraje decydowały o losach słabszych.

Cleverly wyjaśnił, że Wielka Brytania musi zacząć patrzeć na cele swojej polityki zagranicznej w perspektywie 25 lat i zapowiedział budowanie nowych więzów z krajami Azji, Afryki i Ameryki Łacińskiej. Przyznał, że nie będzie to łatwe, bo może to nie przynieść szybkich ani znaczących korzyści przez dłuższy czas, ale jeśli Wielka Brytania nie spróbuje tego zrobić, w przyszłości będzie sobie wytykać tę bierność.

"I realia są takie, że jeśli my nie będziemy dobrymi przyjaciółmi, można założyć, że inni będą próbować wypełnić tę pustkę i wykorzystać każdą okazję, którą błędnie byśmy im ją dali" - wyjaśnił szef brytyjskiej dyplomacji. "Musimy uznać, że przyszłe wpływy Wielkiej Brytanii będą zależały od przekonania i pozyskania znacznie szerszej grupy krajów, krajów należących do Wspólnoty Narodów, Unii Afrykańskiej, ASEAN-u i innych" - podkreślił.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński