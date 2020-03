W. Brytania: Naczelny lekarz: przechodzimy z fazy powstrzymywania do opóźniania

Wielka Brytania przechodzi z fazy powstrzymywania koronawirusa do fazy opóźniania wybuchu jego epidemii w kraju - powiedział w czwartek naczelny lekarz Anglii Chris Whitty.

Whitty był pytany przez komisję parlamentarną, czy Wielka Brytania przeszła do drugiego z czterech etapów rządowego planu, który obejmuje opanowanie wirusa, opóźnianie jego rozprzestrzeniania się, badanie jego pochodzenia i złagodzenie jego skutków.

Drugi etap - opóźnianie - może oznaczać podjęcie środków mających na celu ograniczenie przemieszczania się ludzi.

"Nadajemy coraz wyższy priorytet tym elementom, które są opóźnianiem" - powiedział Whitty, dodając, że wobec dużego prawdopodobieństwa przenoszenia się koronawirusa zbyt optymistycznie zapatrywano się dotąd na jego powstrzymanie.

"W miarę upływu czasu możemy zacząć wprowadzać bardziej stanowcze społecznie działania. Przeszliśmy od sytuacji, w której byliśmy skupieni głównie na opanowywaniu (rozprzestrzeniania się wirusa) i teraz jesteśmy w zasadzie skupieni głównie na opóźnianiu" - mówił Whitty.

Jak wyjaśnił rząd w przedstawionej we wtorek strategii działania, w drugim etapie głównym celem byłoby opóźnienie szczytu epidemii do późniejszego okresu w roku, kiedy pogoda jest cieplejsza, a służba zdrowia znajduje się pod mniejszą presją związaną z sezonową grypą. Dałoby to również więcej czasu na testowanie leków i opracowanie szczepionek.

W środę w Wielkiej Brytanii nastąpił największy jak do tej pory wzrost nowych zachorowań - liczba potwierdzonych przypadków zwiększyła się z 51 do 87. W czwartek rano kolejne trzy potwierdziły władze medyczne Szkocji, gdzie jest ich łącznie sześć. Zapewne w ciągu czwartku nastąpi dalszy wzrost, bo władze medyczne Anglii podają codzienny bilans wczesnym popołudniem.

W Wielkiej Brytanii nie odnotowano dotąd żadnego zgonu spowodowanego koronawirusem.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński