W. Brytania: Nad Pałacem Buckingham na pełnej wysokości masztu wisi królewski sztandar

Nad Pałacem Buckingham w Londynie, do którego w piątek przybył nowy król Wielkiej Brytanii Karol III na pełnej wysokości masztu wisi królewski sztandar, podniesiony po raz pierwszy za panowania nowego monarchy. Z powodu żałoby po zmarłej królowej Elżbiecie II pozostałe flagi w kraju pozostają opuszczone do połowy.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

Po śmierci Królowej w czwartek po południu, wszystkie flagi w Wielkiej Brytanii pozostają opuszczone do połowy masztu, aż do dnia pogrzebu monarchini.

Królewski sztandar brytyjskich monarchów jest podnoszony nad rezydencją lub pałacem, w którym aktualnie przebywa władca.

Ten sztandar nigdy nie jest opuszczany do połowy masztu. Nawet po śmierci monarchy, ponieważ na tronie zawsze pozostaje władca, opuszczanie flagi do połowy byłoby niestosowne - wyjaśniono w rządowym protokole. Dodano, że flaga Wielkiej Brytanii (ang. Union Jack) nad wszystkimi królewskimi rezydencjami pozostaje opuszczona do połowy masztu.