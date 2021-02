W. Brytania: Nadal nie ma kwarantanny w hotelach po powrocie z krajów dużego ryzyka

Opóźnia się zapowiadane przez brytyjski rząd kierowanie na obowiązkową 10-dniową kwarantannę w hotelach pasażerów przyjeżdżających z krajów wysokiego ryzyka epidemicznego. Szczegóły programu mają zostać przestawione dopiero w przyszłym tygodniu.

O tym, że osoby powracające z krajów z "czerwonej listy" będą kierowane na kwarantannę w miejscach zakwaterowania zapewnionych przez rząd, w tym w hotelach, po raz pierwszy oficjalnie powiedział premier Boris Johnson 27 stycznia, dodając, że szczegóły zostaną podane w najbliższych dniach. W środę po południu zapowiedział, że nazajutrz przedstawi je minister zdrowia Matt Hancock. Jednak w czwartek rano Nadhim Zahawi, wiceminister zdrowia odpowiedzialny za szczepienia przeciw Covid-19, oświadczył, że będzie to dopiero w przyszłym tygodniu.

Tymczasem stacja BBC podała, powołując się na rozmowy z przedstawicielami sektora, że z hotelami jeszcze nic nie zostało uzgodnione.

"Hotele zaoferowały pomoc rządowi, ale nie znamy jeszcze żadnych szczegółów dotyczących tego programu. Jesteśmy gotowi zapewnić pomoc, gdy i jeśli hotele będą potrzebne" - oświadczyła Kate Nicholls, szefowa branżowej organizacji UK Hospitality. "W każdej normalnej firmie, gdyby ktoś wyszedł i ogłosił ogólnokrajowy program, a nie pomyślał o tym, jak zamierza to zaplanować, i nie porozmawiał z ludźmi, których to dotyczy... Nie jestem pewien, czy miałbym pracę, gdybym zrobił coś takiego w mojej firmie" - powiedział z kolei Rob Paterson, szef sieci hotelarskiej Best Western.

Kwarantanna w hotelach ma dotyczyć osób przyjeżdżających z 33 państw z "czerwonej listy" - 13 z Ameryki Południowej, 17 z Afryki oraz z Portugalii, Panamy i Zjednoczonych Emiratów Arabskich - przy czym wyłącznie obywateli Wielkiej Brytanii, Irlandii oraz rezydentów Wielkiej Brytanii, bo w przypadku innych osób obowiązuje zakaz wjazdu z tych krajów. Wprawdzie 10-dniową kwarantannę muszą odbywać wszyscy przyjeżdżający do Wielkiej Brytanii, ale jako że nie jest możliwe sprawdzenie, czy wszyscy faktycznie to robią, kwarantanna w hotelach ma spowodować, że przynajmniej osoby wracające z krajów, gdzie występują nowe warianty koronawirusa, ją odbywają.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński