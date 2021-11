W. Brytania: nadal są różnice co do protokołu ws. Irlandii Płn.; UE: pożądana zmiana tonu

Brytyjski rząd oświadczył w piątek, że w sprawie protokołu północnoirlandzkiego nadal istnieją znaczące rozbieżności między jego stanowiskiem a tym prezentowanym przez Unię Europejską. Ale wiceszef Komisji Europejskiej zauważył pożądaną zmianę tonu Londynu.

Marosz Szefczovicz był w piątek w Londynie, gdzie rozmawiał z Davidem Frostem, ministrem odpowiedzialnym za relacje z UE, na temat zmian w protokole północnoirlandzkim.

Po ich rozmowach rzecznik brytyjskiego rządu oświadczył, że preferowanym rozwiązaniem dla Londynu jest znalezienie zgodnego rozwiązania, ale uruchomienie art. 16, który w określonych sytuacjach pozwala na zawieszenie stosowania dokumentu, pozostaje "uzasadnionym zabezpieczeniem".

"Lord Frost zauważył, że pozostały znaczące luki do wypełnienia między stanowiskami Wielkiej Brytanii i UE. Lord Frost podkreślił również potrzebę zajęcia się pełnym zakresem kwestii, które Wielka Brytania zidentyfikowała w trakcie rozmów, jeśli ma zostać znalezione kompleksowe i trwałe rozwiązanie, które wspierałoby porozumienie z Belfastu (wielkopiątkowe) i było w najlepszym interesie Irlandii Północnej" - oświadczył rzecznik.

Szefczovicz z kolei ocenił, że nastąpiła mile widziana zmiana tonu ze strony Frosta, ale dodał, że w przyszłym tygodniu wciąż konieczny jest znaczący postęp. "Potwierdzam i z zadowoleniem przyjmuję zmianę tonu dzisiejszej dyskusji z Davidem Frostem i mam nadzieję, że doprowadzi to do namacalnych rezultatów dla mieszkańców Irlandii Północnej" - powiedział. "Musimy poczynić poważne postępy w ciągu przyszłego tygodnia. Jest to szczególnie ważne, jeśli chodzi o kwestię leków. Nieprzerwane, długoterminowe dostawy leków z Wielkiej Brytanii do Irlandii Północnej to kwestia związana z protokołem, o której wszyscy myślą" - wskazał.

Wskazał też, że Europejski Trybunał Sprawiedliwości jest strażnikiem zasad jednolitego rynku, a UE musi chronić integralność swojego obszaru handlowego. "Bez jurysdykcji Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości nie ma dostępu do jednolitego rynku" - podkreślił.

Protokół północnoirlandzki jest częścią umowy o warunkach brexitu. Stworzono go, aby zapobiec powrotowi twardej granicy między Irlandią Północną a Irlandią, gdyż jej brak uznano za warunek niezbędny do kontynuowania procesu pokojowego w tej brytyjskiej prowincji. Zgodnie z protokołem Irlandia Północna pozostała w unijnym jednolitym rynku w zakresie obrotu towarami i w efekcie powstała faktyczna granica celna między Irlandią Północną a resztą Zjednoczonego Królestwa. To powoduje problemy z dostawami towarów, w tym leków, a północnoirlandzcy unioniści uważają, że protokół podważa obecny status Irlandii Północnej.

W połowie października Frost zaproponował zastąpienie protokołu nowym dokumentem, który miałby poparcie wszystkich społeczności w Irlandii Północnej. UE natomiast przedstawiła propozycje zmian w stosowaniu protokołu, które odpowiadają na większość praktycznych problemów zgłaszanych przez rząd w Londynie, ale nie na podnoszoną również przez rząd brytyjski kwestię roli ETS w nadzorowaniu protokołu i rozwiązywaniu ewentualnych sporów.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński