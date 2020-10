W. Brytania: Najbardziej deszczowy dzień od 129 lat - więcej deszczu niż wody w Loch Ness

Sobota 3 października była najbardziej deszczowym dniem w Wielkiej Brytanii od kiedy prowadzone są pomiary, czyli od 1891 roku, a ilość deszczu, jaka wówczas spadła wystarczyłaby do wypełnienia jeziora Loch Ness - podał w piątek urząd meteorologiczny Met Office.

Wskutek fali opadów, która przeszła przez kraj dzień po huraganie Alex, w całej Wielkiej Brytanii spadło średnio 31,7 mm deszczu, podczas gdy poprzedni rekord, z 29 sierpnia 1986 roku, wynosił 29,8 mm. Również w bieżącym roku miał miejsce trzeci najbardziej deszczowy dzień w historii - 15 lutego spadło 27,2 mm deszczu.

"Główną cechą charakterystyczną 3 października był umiarkowany, ale uporczywy deszcz, który był bardzo rozprzestrzeniony. To, że w ciągu jednego dnia w całej Wielkiej Brytanii - od południowego wybrzeża Anglii po północne wybrzeże Szkocji - trwały intensywne opady deszczu, od 30 do 50 mm lub więcej, jest niespotykane" - powiedział Mark McCarthy z Met Office.

"31,7 mm deszczu na całym obszarze Wielkiej Brytanii to w przeliczeniu na objętość ok. 7,6 km sześciennych wody, podczas gdy Loch Ness ma ok. 7,4-7,5 km sześciennych" - dodał. Loch Ness jest największym jeziorem w Wielkiej Brytanii pod względem objętości.

Obfite opady deszczu w październiku nie ograniczyły się do tego jednego dnia, w którym pobity został rekord. W całym kraju w ciągu pierwszych dwóch tygodni tego miesiąca spadło już 68 proc. wieloletniej średniej dla całego października, zaś w hrabstwie Oxfordshire jest to aż 148 proc. normalnych opadów dla całego miesiąca.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński