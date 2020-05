W. Brytania: Najbardziej podatni na zakażenie koronawirusem będą mogli wyjść z domu

Ok 2,2 mln osób w Anglii, które z racji wyjątkowej podatności na zakażenie koronawirusem przez ostatnie 10 tygodni chroniło się w domach, od poniedziałku będzie mogło spędzać czas na świeżym powietrzu - ogłosił brytyjski rząd.

Ci, którzy mieszkają z rodzinami, będą mogli raz dziennie wychodzić na zewnątrz razem z członkami swojego gospodarstwa domowego. Ci, którzy mieszkają sami, mogą spotykać się na zewnątrz z jedną osobą z innego gospodarstwa domowego. Jedni i drudzy nadal muszą zachowywać dwumetrową odległość, nie mogą wracać do pracy, powinni też unikać sklepów i zatłoczonych miejsc.

Na liście osób, którym po wprowadzeniu ograniczeń w celu zatrzymania epidemii nakazano całkowite pozostawanie w domach są m.in. osoby po przeszczepach narządów, pacjenci chorzy na raka poddawani chemioterapii, kobiety w ciąży z chorobami serca oraz osoby z ciężkimi schorzeniami układu oddechowego, takimi jak mukowiscydoza i ciężka astma.

Początkowo mieli oni pozostawać w domach do końca czerwca, jednak brytyjski rząd uznał, że w ramach rozpoczynającego się od poniedziałku w Anglii drugiego etapu luzowania ograniczeń, możliwe jest pozwolenie im na wychodzenie na zewnątrz już od 1 czerwca.

Premier Boris Johnson powiedział, że dzięki tym, którzy osłaniali się w domach, tysiące istnień ludzkich zostało uratowanych. "Zdaję sobie sprawę, jak trudne było dla was pozostawanie w domu przez ostatnie 10 tygodni i chcę wyrazić uznanie dla waszej wytrwałości. Rozważaliśmy, jak możemy ułatwić życie najbardziej podatnym grupom, więc dziś z radością potwierdzam, że ci, którzy się osłaniają, będą mogli spędzać czas na zewnątrz z innymi, przestrzegając wytycznych dotyczących odległości" - oświadczył.

Udzielane osobom z poważnymi komplikacjami medycznymi wsparcie w postaci dostarczania żywności, leków, a także rozmów telefonicznych, będzie kontynuowane.

Te zmiany dotyczą tylko Anglii, ponieważ rządy Szkocji, Walii i Irlandii Północnej same decydują o tempie luzowania restrykcji. W Walii zalecono najbardziej podatnym na zakażenie, by chronili się do 15 czerwca, a w Irlandii Północnej i Szkocji - by chronili się przez co najmniej 12 tygodni od momentu, gdy po raz pierwszy otrzymali takie zalecenie.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński