W. Brytania: Najdroższa owca na świecie sprzedana za 368 tys. funtów

Za 368 tysięcy funtów sprzedano na aukcji w Szkocji sześciomiesięczne jagnię rasy Texel - podała w piątek stacja BBC. Tym samym stało się ono najdroższą owcą w historii. Dotychczasowy rekord, pochodzący z 2009 r., wynosił nieco ponad 230 tys. funtów.

Cena wywoławcza jagnięcia o imieniu Double Diamond wynosiła 10 tys. funtów, ale licytacja w Lanark w środkowej Szkocji szybko zamieniła się w wojnę cenową między kilkorgiem uczestników. Ostatecznie kupiło je trzech farmerów, którzy mają nadzieję, że inwestycja się zwróci po sprzedaży jego przyszłego potomstwa.

Jeden z nabywców, Jeff Aiken, podkreślił jednak, że rekord nie powinien przysłaniać tego, iż wielu farmerów odczuwa niepewność w związku z obecną sytuacją gospodarczą. "Nie zrozumcie mnie źle, to nieprzyzwoita suma pieniędzy za owcę i na pewno nie powinna być odzwierciedleniem sytuacji farmerów. Jest tylko mały procent farmerów, którzy mogą sobie pozwolić na płacenie tego typu pieniędzy" - mówił cytowany przez BBC.

Rasa Texel, wywodząca się z niewielkiej holenderskiej wyspy o tej samej nazwie, jest przystosowana do hodowli na terenach nadmorskich. Jest ceniona ze względu na mięso oraz wełnę, która jest używana m.in. do wyrobu pończoch. Owce rasy Texel regularnie osiągają na aukcjach ceny co najmniej kilkunastu tysięcy funtów.